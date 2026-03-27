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peter wu把青春情感寫進服裝！極簡P刺繡、大學明信片化作印花圖騰

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記者鮑璿安／綜合報導

服裝不僅僅是風格的展現，也承載了人生某段特定時刻的回憶，旅法台灣設計師吳昕威 peter wu擅長以極簡手法打造簡約高級感單品，本季2026春夏系列以「衝浪之後（après surf）」與「校園生活」為靈感，將鬆弛、隨性與青春片段交織成一種看似不經意、卻極具個人敘事感的時裝語言。

▲▼ Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu 本季為大家描繪出更貼近現實的校園樣貌，捕捉剛離開海邊、或匆忙走出宿舍的生活縮影 。（圖／品牌提供）

人們之所以迷戀學院風，往往是因為當下的青春記憶美好又純淨，而Peter Wu 本季為大家描繪出更貼近現實的校園樣貌，捕捉剛離開海邊、或匆忙走出宿舍的生活縮影。服裝表現出一種未整理卻剛好的自然感，本季輪廓以寬鬆與層次為核心，短版夾克、輕量風衣與寬版長褲交錯搭配，打造出帶點慵懶的比例關係。像是尼龍感運動外套結合條紋細節，或以法蘭絨襯衫、格紋單品作為層次堆疊，讓整體造型在隨性之中仍保有清晰結構。

▲▼ Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Peter Wu 。（圖／品牌提供）

在材質上，本季特別著重棉料的研究，從織法、重量到染色層次皆經過反覆測試，使單品在輕盈與觸感之間取得平衡。設計細節則藏著大量個人記憶，一件在當地二手店找到的西部風格四合釦襯衫，曾見證一段青春戀情，化為本季的 Simon Shirt。以簡約的「P」刺繡圖案代表姓名縮寫，成為一種象徵性符號，如同青春時期在衣物上留下的塗鴉。T-shirt上的印花與細節則是取自大學時期明信片的圖像，peter wu也將大學時期父親留給他的夾克外套重新設計，以父親之名命名，為這段記憶再次注入溫暖真實的情懷。

同時，美國男裝品牌 John Varvatos 進駐台北信義新光三越 A9，並同步帶來 2026 春季系列，以義大利生活美學為靈感，透過輕盈材質與鬆弛剪裁，搭配大地色調與海洋藍色系，呈現一種介於度假與都會之間的從容節奏。為紀念 Tom Petty and the Heartbreakers 成立 50 週年，也推出限量 Tom Petty 膠囊系列，融合西部風格元素與品牌標誌性剪裁，向這位定義美國搖滾時代的重要音樂人物致敬。

▲▼ 詹懷雲 。（圖／品牌提供）

▲▼ 詹懷雲 。（圖／品牌提供）

▲▼ 詹懷雲 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

青春時尚, 校園風, 極簡設計, 春夏系列, 台灣設計

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