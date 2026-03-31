安格斯12星座一周運勢3／30-4／5　牡羊人群中閃閃發亮、巨蟹蠟燭多頭燒

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

這周牡羊座直接率性又有點天然呆的氣質，讓你具備人群中閃閃發亮的魅力特質，在太陽駐守之下，單身羊適合主動出擊而快速拉近距離，尤其是在聊天或聚會場合中，只要你願意開口，對方幾乎很難忽視你。在金星進入金牛後，感情開始從曖昧走向實際。已有對象的人，本周安排實際的約會玩耍會很開心，但較不利於遠距。

金牛4.21～5.20

金星回到本命位置，金牛座的溫吞與柔和將有機會成為你強大的吸引力，桃花不一定熱鬧，但質感會明顯提升，容易與你也青睞的對象對上眼，適合慢慢發展。太陽在十二宮讓你在感情上偏內斂，有些心動不一定會說出口，但曖昧氛圍其實很濃。已有對象的人，本周適合靜態約會，例如在家一起做飯、看電影，能增加安全感。

雙子5.21～6.20

想要脫單的雙子還需要再加把勁，這周桃花出現在同儕朋友之間，朋友圈或社交場合暗藏了愛情的彩蛋，易在不經意的互動下擦出火花。水星雙魚讓你有時講話太感性或模糊，容易讓對方誤解你的意思，建議在關鍵時刻把話表達清楚，不要讓對方猜。至於已有對象的人，本周容易因朋友或社交活動分散注意力，需留意另一半的感受。

巨蟹6.21～7.21

巨蟹座這周彷彿蠟燭多頭燒，工作方面的事務將搶下你的關注，感情上反而容易忽略，單身者桃花多半發生在職場或與工作相關的場合，若過於後知後覺，情愫就可能船過水無痕。已有對象者進展穩定，雖然沒有太多熱絡互動，但感情會在日常中慢慢累積，建議在忙碌之中仍保留一點專屬兩人的時間，不需要華麗安排，只要真心陪伴就很有感。

獅子7.22～8.22



本周獅子的愛情色彩顯得鮮明活潑，活躍的九宮更讓你的感情運走向「遠距」發展，單身者可能對某個與自己身分背景截然不同的人產生好感，或在旅行、學習場合中遇到心動對象。已有對象的人，這周金牛能量增強，適合理性討論未來計畫，但也可能因理念不同出現小爭論，建議放慢溝通節奏，先理解對方的立場再表達自己的想法，避免用「誰對誰錯」的方式把溝通搞砸。

處女8.23～9.22

處女座這周受到水星的影響偏多，想法思維廣而不深，感情上易因想太多而出現過多顧慮，單身者對心上人或曖昧對象會過度分析，反而錯失機會。戀愛進行式的處女座，與情人之間多一點浪漫更有助於增溫，需避免翻舊帳或過度猜測。朋友相處容易有小敏感，一句話、一個反應都讓你出現內心小劇場，建議放慢反應速度，先確認事實再解讀情緒。

天秤9.23～10.22

天秤這周愛情是主場，單身者的魅力來自於自然不造作的友善天性，容易遇到明顯對你有好感的人，甚至出現快速升溫的關係。金星周間進入8宮，關係開始出現更為深層的連結，但也伴隨某些患得患失的不安全感。已有對象的人，本周感情互動偏濃烈，相處既甜，但也容易有情緒拉扯，建議以「說清楚」取代猜測，避免讓情緒影響關係。

天蠍10.23～11.22

對宮多了金星的支援，這周天蠍座將走入感性高峰，單身者容易吸引條件不錯的對象靠近，身邊桃花有機會悄悄展開，然而太陽六宮會將你拉回務實面，就算曖昧也不會沉浸其中，仍會觀察對方。交往中的天蠍，彼此關係雖然穩定，但仍需多花時間經營，特別是在日常互動與細節關心上，越是平凡的小事越需要累積安全感。

射手11.23～12.21

射手五宮和七宮得到行星們的祝福，生活豐潤美好，可以盡情投入自己有興趣的事物中，在朋友圈中扮演帶氣氛的人。單身者很容易在娛樂場合、朋友聚會中遇到聊得來、節奏相近的對象，曖昧升溫速度快，後續才開始思考適不適合。已有伴侶者，本周適合安排輕鬆約會增加甜度，但也要避免只顧自己開心忽略對方需求。

摩羯12.22～1.19

這周摩羯的快樂泉源在自己身上，相較於各種社交互動，近期的你更傾向待在舒適圈與自己相處。單身者在這樣的能量下，桃花並不高調，適合從熟識的人、舊識或生活圈中慢慢發展出情感連結。金星周間落在五宮，愛情氛圍開始升溫，已有交往對象的人即使互動不熱絡，仍能保有高度默契，能成為對方不可或缺的支柱。

水瓶1.20～2.18

這周水瓶身邊訊息量、對話量、見面頻率明顯增加，三宮十分活躍，也會讓你處在高度資訊交換的狀態，人際圈活絡，容易認識新朋友或重新連結舊關係。單身者要注意太陽帶來的「快節奏」，可能讓關係停留在表面。已有伴侶者，本周適合多聊天、多分享生活細節，也許會開發出過去不知道的個性眉角，但也要避免因小事溝通不清而產生誤會。

雙魚2.19～3.20

太陽推進了理性靈魂，雙魚座這周思維判斷傾向務實，會自然而然靠近讓你感到安心、平靜的對象，遠離消耗情緒的社交關係。單身者較不輕易投入曖昧，愛情機會來自日常互動與溝通，藉著聊天、課程、短聚會等，在不經意的交流中產生好感。有對象的魚兒，不論面對情人或是朋友，都要避免因情緒敏感而過度解讀。

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