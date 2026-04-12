英國專家親授「舌頭瑜伽」每天10分鐘　改善嘴凸找回失蹤下顎線

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這套在國外被稱為Mewing（舌導位正法）的運動，是由英國著名的口腔矯正專家John Mew教授所推廣，他發現現代人常見的凸嘴（暴牙感）、下巴後縮、下顎線模糊，其實大多是因為長期「口呼吸」導致舌頭肌肉無力、掉在下顎底部。

教授指出：「舌頭是你臉部天然的骨骼支架。」當舌頭有力且位置正確時，它能從內側撐起臉部組織。相反地，如果舌頭太懶惰，臉部肌肉就會跟著鬆弛下垂，導致明明才20幾歲，看起來卻像40歲！

舌頭運動竟然能治腰痠？

很多人看到這樣的相關訊息會驚訝於：舌頭跟腰痠到底有什麼關係？這就要講到神奇的腦科學了，從胚胎發育的角度來看，控制舌頭活動的「舌下神經」（第12對腦神經），與控制眼球、頸部以及脊椎深層核心肌群（如多裂肌、迴旋肌）的神經路徑是密切相關的，簡單來說，舌頭就是脊椎核心的「開關」，所以，當妳練習「舌頭瑜伽」啟動舌肌時，會產生連鎖反應，帶動頸部與背部的深層核心一起「開機」。許多網友實測後驚呼：原本緊繃的肩頸跟腰部，在練完舌頭運動後，竟然感覺放鬆了許多！是否！

5招「舌頭瑜伽」全攻略：找回失蹤的輪廓線

建議每天抽出10分鐘，在洗澡或滑手機時練習，堅持一個月效果超驚人！

動作1：舌尖繞圈式（全臉拉提）

步驟： 嘴巴閉緊，舌尖沿著牙齒外側、嘴唇內側，像在嘴裡畫大圓圈。順時針10圈、逆時針10圈。

功效： 活化口腔整體肌肉，從內撐起法令紋，讓臉部看起來更飽滿。

動作2：舌尖尋鼻式（消滅雙下巴）

步驟： 抬頭挺胸，最大程度將舌尖向上伸，試著去觸碰鼻尖，感受下巴處有明顯拉伸感。

功效： 緊實頸部線條，讓失蹤的下顎線重見天日，針對下巴後縮效果極佳。

動作3：舌頭伸縮提拉（蘋果肌再現）

步驟： 保持「嘴角微笑」的表情，最大程度向外伸出舌頭，停2秒後快速收回。

功效：帶動蘋果肌向上運動，防止臉頰下垂，打造自然的澎潤感。

動作4：舌頭貼合練習（Mewing核心招）

步驟： 將整片舌頭（包含舌根）用力「吸住」上顎，像在口腔內製造真空感。如果不會做，可以試著用舌頭將口香糖在上顎攤平。

功效： John Mew教授最推崇的動作！從根本改善凸嘴，並啟動脊椎核心，緩解肩頸壓力。

動作5：舌頰對抗式（平衡大小臉）

步驟： 舌頭用力頂住一側臉頰，同時手掌從外面往內推，形成對抗力。維持30秒後換邊。

功效： 鍛鍊口輪匝肌，平衡左右臉肌肉，拯救拍照最怕的大小臉。

練習「舌頭瑜伽」的注意事項

雖然舌頭瑜伽好處多多，但在練習過程中，有幾點一定要注意，才能練得安全又有效：

鼻呼吸是核心： 在做所有動作（除了伸舌頭外）時，請務必保持嘴巴微閉，使用鼻子呼吸。如果練習時感到氣喘或憋氣，請先暫停調整呼吸節奏。

不要過度用力： 舌頭貼合上顎時，力量應是平穩且持續的「吸附感」，而不是死命硬頂。如果練到牙齒痛或下顎關節痠痛，代表出力點不對，請放輕力道。

牙齒不接觸： 練習時，上下排牙齒應保持微小的距離（約2－3mm），不要咬死，否則長期下來可能會造成顳顎關節受壓，甚至磨牙。

循序漸進： 剛開始練習時，舌根可能會覺得很痠是正常的，這代表肌肉正在被喚醒。建議從每天5分鐘開始，適應後再增加到10分鐘，千萬別為了求快而練過頭。

特殊情況請諮詢： 如果有嚴重的咬合不正、顳顎關節炎或正在進行牙齒矯正，建議先諮詢您的牙醫師後再開始練習。

想變美，要先從正確的姿勢開始

這套「舌頭瑜伽」不只是為了變美，更是為了讓身體回到正確的排列位置，當妳找回舌頭的力量，不只下顎線回來了，連呼吸都變順暢，體態也更挺拔！別再埋怨遺傳或地心引力了，現在就給自己一個月的時間，把這套「舌頭瑜伽」練起來吧。

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