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凱特王妃穿舊衣回歸復活節！夏綠蒂公主穿媽咪愛牌　母女同框超優雅

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威廉王子、凱特王妃一家五口回歸參加復活節禮拜。（翻攝The Royal Family臉書）

▲威廉王子、凱特王妃一家五口回歸參加復活節禮拜。（翻攝The Royal Family臉書）

圖文／鏡週刊

英國王室成員5日齊聚溫莎城堡的聖喬治教堂，參加一年一度的復活節禮拜。威廉王子（Prince William）及妻子凱特王妃（Kate Middleton）帶著3名子女現身，這是凱特自2023年後首度參加該活動，也是一家五口在今年的首度集體亮相，充滿意義。

凱特睽違3年參加復活節禮拜？　一家五口同框成焦點？

英王查爾斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）5日當天率領英國王室成員參加復活節禮拜。威廉和凱特及3名子女──12歲喬治王子（Prince George）、10歲夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、7歲的路易王子（Prince Louis）一家五口現身，由於凱特之前罹癌，一家人在2024、2025年都缺席復活節禮拜活動，這次亮相無疑是焦點。

威廉王子一家五口睽違3年，一起參加復活節禮拜。（翻攝The Royal Family臉書）

▲威廉王子一家五口睽違3年，一起參加復活節禮拜。（翻攝The Royal Family臉書）

身為時尚資優生，凱特當天的穿搭也是話題，她選穿Self-Portrait米白色套裝，這件衣服她在2022年穿過。搭配同色系的Juliette Botterill Millinery花朵帽子、DeMellier手提包，腳踩Ralph Lauren焦糖色尖頭高跟鞋，配戴已故女王伊莉莎白二世留下的巴林珍珠耳環和鑽石十字項鍊，看上去容光煥發。

凱特王妃穿搭優雅，夏綠蒂、路易與人群揮手，越來越穩重。（翻攝The Royal Family臉書）

▲凱特王妃穿搭優雅，夏綠蒂、路易與人群揮手，越來越穩重。（翻攝The Royal Family臉書）

喬治暴風抽高快追上凱特？　為什麼路易穿長褲？

夏綠蒂也承襲了媽咪的穿搭風格，當天她穿「媽咪愛牌」Catherine Walker駝色大衣，她在2025年耶誕節活動時穿過，跟媽媽一樣重穿舊衣，展現永續環保的理念。另外，她內穿Self-Portrait淡藍色洋裝，搭配Tory Burch平底鞋，越來越有氣質。

夏綠蒂公主承襲媽咪的穿搭品味，都會重複穿舊衣服。（翻攝X@RoyallyBelle_）

▲夏綠蒂公主承襲媽咪的穿搭品味，都會重複穿舊衣服。（翻攝X@RoyallyBelle_）

此外，3個孩子們看起來更穩重成熟，喬治似乎又長高，邁入青少年階段的他，身高快要跟媽媽一樣高。而喬治跟夏綠蒂、路易跟眾人揮揮手。路易也被捕捉到跟爺爺查爾斯的祖孫互動，查爾斯輕拍他肩膀，路易笑容燦爛，畫面溫馨。而路易當天穿海軍藍西裝、搭配淺藍領帶，選穿長褲，沒有遵循王室男孩8歲之前穿短褲的傳統，也成為小小話題。

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關鍵字：

鏡週刊, 凱特王妃

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