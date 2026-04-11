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女星風衣穿搭學起來直接變高級　Jisoo層次高手、潤娥穿出2倍腿長效果

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（圖／品牌提供）

▲風衣是春季最值得投資的單品。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

說到春季最值得投資的單品，「風衣」絕對是排行榜常勝軍。這次就用四位女星的實戰示範，拆解風衣怎麼穿才有型又時髦，一路美到秋冬沒問題。

女星風衣穿搭：Jisoo

Jisoo這套真的很值得筆記。她以Tommy Hilfiger寬版風衣為主軸，內搭淺藍條紋襯衫＋白色上衣，下身選白色丹寧褲，看似簡單，其實藏了「三層穿搭」的關鍵。風衣、襯衫、T恤層次堆疊，讓藍白配色更有層次，也讓整體不會單調。

（圖／品牌提供）

▲Jisoo。（圖／品牌提供）

女星風衣穿搭：潤娥

偏好更有女人味一點的路線，那潤娥的穿法就是範本。她選擇Burberry淺米色中長版風衣，直接營造下衣失蹤效果，再搭配咖啡色長靴，把腿部比例拉到極致。因為風衣本身就是主角，其他單品越精簡越好。最後再用格紋立體化妝箱包與寶寶藍圍巾點綴，一點點顏色就能讓整體更有記憶點。

（圖／品牌提供）

▲潤娥。（圖／品牌提供）

女星風衣穿搭：許路兒

更有街頭感與個性一點，可以參考逆齡女神許路兒的搭法。她把Burberry風衣直接混搭連帽外套，打造出帶點運動感的層次風格，再透過收腰設計讓整體不會過於鬆垮。下身搭配中筒高跟靴，以及白色立體化妝箱包，剛好平衡休閒與女人味。

（圖／品牌提供）

▲許路兒。（圖／品牌提供）

女星風衣穿搭：Melinda

氣場派代表Melinda，選擇Burberry蜜金色Camden輕便大衣，內搭白上衣與黑色緊身褲，再踩黑色長靴，整體就是乾淨俐落但很有存在感。這種搭法的重點在於配色—黑白打底，再加一件有質感的風衣，整體自然顯高級，再拎一顆經典格紋包，整體完成度直接拉滿！

（圖／品牌提供）

▲Melinda。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
婦人穿鞋被撞爆氣「賞空服員巴掌」引眾怒　虎航：考慮列黑名單
公司看履歷「超過40歲刷掉」　大票人傻眼：最有能力的一群
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關鍵字：

周刊王, 風衣, 穿搭

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