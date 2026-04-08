哪個畫面最能吸引到你？探究心中渴望的愛情模式

記者李薇／台北報導

每個人對於親密關係都有不同的想像與憧憬，有些人就是很能夠跟自己長久的走下去，其原因可能跟潛意識的渴望有關，而你清楚知道自己喜歡或是習慣哪種相處模式嗎？以下這個心理測驗可以探究你的內心世界。

Q：以下哪一個畫面最能吸引到你？

▲。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

A：被陽光映照的半掩之門

B：僅有路燈微光的夜間小徑

C：兩杯冒著暖煙的咖啡

D：海岸峭壁上的自在海風

A：被陽光映照的半掩之門



你屬於「開放邀請型」的人格。

你對新的可能保持期待，也願意為心中在意的人保留一點進入的空間，雖然不會主動靠近，但你的態度其實透露出「我不排斥你走進來」。在感情中，你常帶著一點試探與好奇，讓關係在自然中慢慢萌芽。

B：僅有路燈微光的夜間小徑

你是標準的「慢熟防護型」。

你習慣先觀察，再決定是否靠近，需要時間累積信任感，你並不害怕一個人的狀態，也不會因為寂寞而倉促投入關係。對你而言，安全感與界線感比速度更重要。

C：兩杯冒著暖煙的咖啡

你是「日常相伴型」。

你不嚮往戲劇化的愛情，而是重視平凡生活中的陪伴感，能一起吃飯、聊天、分享日常，對你來說就是最真實的親密。你在關係中追求的是安心與持續，而不是短暫的激情，是藏在生活細節裡的溫柔累積。

D：海岸峭壁上的自在海風

你屬於「靈魂自由型」。

你可以深愛一個人，但不會因此失去自我，你重視個人空間，也欣賞彼此保有獨立性的關係。對你而言，愛不是束縛，而是一種能自在流動的連結。