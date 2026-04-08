fb ig video search mobile ETtoday

哪個畫面最能吸引到你？探究心中渴望的愛情模式

>

記者李薇／台北報導

每個人對於親密關係都有不同的想像與憧憬，有些人就是很能夠跟自己長久的走下去，其原因可能跟潛意識的渴望有關，而你清楚知道自己喜歡或是習慣哪種相處模式嗎？以下這個心理測驗可以探究你的內心世界。

Q：以下哪一個畫面最能吸引到你？

▲心測。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

A：被陽光映照的半掩之門

B：僅有路燈微光的夜間小徑

C：兩杯冒著暖煙的咖啡

D：海岸峭壁上的自在海風

A：被陽光映照的半掩之門

你屬於「開放邀請型」的人格。

你對新的可能保持期待，也願意為心中在意的人保留一點進入的空間，雖然不會主動靠近，但你的態度其實透露出「我不排斥你走進來」。在感情中，你常帶著一點試探與好奇，讓關係在自然中慢慢萌芽。

B：僅有路燈微光的夜間小徑

你是標準的「慢熟防護型」。

你習慣先觀察，再決定是否靠近，需要時間累積信任感，你並不害怕一個人的狀態，也不會因為寂寞而倉促投入關係。對你而言，安全感與界線感比速度更重要。

C：兩杯冒著暖煙的咖啡

你是「日常相伴型」。

你不嚮往戲劇化的愛情，而是重視平凡生活中的陪伴感，能一起吃飯、聊天、分享日常，對你來說就是最真實的親密。你在關係中追求的是安心與持續，而不是短暫的激情，是藏在生活細節裡的溫柔累積。

D：海岸峭壁上的自在海風

你屬於「靈魂自由型」。

你可以深愛一個人，但不會因此失去自我，你重視個人空間，也欣賞彼此保有獨立性的關係。對你而言，愛不是束縛，而是一種能自在流動的連結。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 個性, 戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間

星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間

宏匯強化體驗　115坪兒童室內樂園4月中下旬登場

宏匯強化體驗　115坪兒童室內樂園4月中下旬登場

10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用 台灣4月份「10萬坪商場」全新登場！準備開逛亮點搶先看 選一個喜歡的杯子　測試你的脾氣有多壞 Dr. Martens馬汀鞋驚傳撤台最後出清！「特賣1折起」八孔靴成時代眼淚 《穿著Prada的惡魔2》首映變安海瑟薇服裝秀！ Valentino高訂、閃片裙紅毯零失手 《在你燦爛的季節》8感人台詞：幸福一直都在，但人總是沒看到就錯過了 「零成本變美」的6個日常微習慣　慢慢養出自然精緻感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面