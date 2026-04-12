2026卸妝趨勢「卸乾淨同時養膚」　12款專櫃、開架、Threads爆紅推薦

文／美人圈

2026卸妝怎麼選？從Threads爆紅的「卸妝噴霧」到經典卸妝油、卸妝膏全面進化，不只追求卸得乾淨，更強調溫和、養膚與效率！這次整理12款2026開架到專櫃卸妝推薦，依不同膚質、妝感需求挑選最適合的卸妝神隊友，新手也能快速找到命定款，一起加入卸妝即養膚的行列吧！

2026卸妝趨勢：從「卸乾淨」進化到「卸妝即養膚」

今年卸妝最大關鍵字就是高效＋低負擔＋養膚感！像是近期在Threads討論度爆表的「卸妝噴霧」，主打免乳化、不沾手的極速卸妝體驗；同時卸妝油、凝露、潔淨膏也全面升級，加入神經醯胺、植萃與微乳化技術，讓卸妝同時兼顧保濕與穩膚。

▲今年卸妝從卸乾淨進化到卸妝即養膚。（圖／IG@beigic_officia、anua）

2026卸妝推薦1：Bioré 蜜妮瞬浮卸粧噴霧

適合膚質：懶人族、通勤族、淡妝～中度彩妝者

Threads爆紅話題王就是它！蜜妮這款噴霧型卸妝油用起來真的超有感，一噴直接瓦解底妝結構，連毛孔裡的殘妝都能快速浮出。極細霧狀設計可以深入細節，連鼻翼、眼周都不用特別拉扯，而且連防水彩妝也能卸，甚至接睫毛族也可使用，整體卸妝過程乾淨又省時，對於不喜歡用手乳化的人來說超加分！

▲Bioré 蜜妮瞬浮卸粧噴霧，120ml／NT$480。（圖／IG@biorehk_official）

2026卸妝推薦2：ORBIS 澄淨卸妝油

適合膚質：粉刺肌、混合肌、敏感肌

ORBIS這款走的是溫和養膚派卸妝油路線，無香料、無酒精配方用起來更安心。內含粉刺溶解油＋睫毛膏溶解油，對於毛孔堵塞、黑頭粉刺有感清潔。同時添加玫瑰、博士茶、柚子神經醯胺等多重植萃，卸完不是乾淨而已，而是有一種「肌膚被整理過」的滑嫩感，特別適合容易粗糙、暗沉的人。

▲ORBIS澄淨卸妝油，120ml／NT$780。（圖／ORBIS）

2026卸妝推薦3：SENKA 專科 超微米雙層保濕卸妝水

適合膚質：學生族、小資族、日常淡妝

專科卸妝水全新升級！雙層設計真的很加分，上層卸妝乳＋下層卸妝水，卸妝同時補水，擦完不會乾。實測卸除力對於日常底妝、防曬都很夠，一擦就乾淨。400ml大容量CP值超高，很適合每天使用或當作早晚簡單清潔用，對於剛入門卸妝的人也非常友善。

▲SENKA 專科 超微米雙層保濕卸妝水，400ml／NT$400。（圖／SENKA 專科）

2026卸妝推薦4：ILLIYOON 一理潤 深層淨透眼唇卸妝液

適合膚質：敏感肌、眼周脆弱、濃妝族

ILLIYOON一理潤專為眼唇設計的低刺激配方，除了眼唇卸妝液，還有卸妝油、潔顏泡沫等品項。2：8黃金油水比例清爽不黏膩，卸完視線不模糊真的很有感。微乳化顆粒能完整包覆彩妝，即使是防水睫毛膏也能溫和卸除，對於容易流淚或眼周敏感的人來說，是一款用過會回不去的安心型卸妝！

▲ILLIYOON 一理潤 深層淨透眼唇卸妝液，140ml／NT$390。（圖／ILLIYOON 一理潤）

2026卸妝推薦5：Neogence 霓淨思 玻尿酸溫和保濕卸妝凝露

適合膚質：乾肌、敏感肌、醫美後

霓淨思這款卸妝凝露是清爽水感凝露質地，推開幾乎零負擔，卸妝同時減少摩擦感。大分子＋陽離子玻尿酸加持，卸完肌膚是帶水潤感的，不會乾澀緊繃。搭配胺基酸界面活性劑，溫和又好沖洗，非常適合不喜歡油感的人。

▲Neogence 霓淨思 玻尿酸溫和保濕卸妝凝露，300ml／NT$650。（圖／Neogence 霓淨思）

2026卸妝推薦6：DR.CINK 達特聖克 頂粹創生夜后黑藻卸妝凝霜

適合膚質：乾肌、熟齡肌、想兼顧修護保養者

DR.CINK這款卸妝凝霜完全是把卸妝升級成「夜間修護儀式」的代表！以海洋五大藻類結合夜后鬱金香與黑珍珠精萃，卸妝同時像在保養，質地從濃潤凝霜，在手心溫度下慢慢轉為油狀，按摩過程非常滑順細緻，搭配乳化後轉為清爽水感，卸完後不會有油膜殘留，而是細緻的膚觸，對乾肌或熟齡肌來說特別加分。

▲DR.CINK 達特聖克 頂粹創生夜后黑藻卸妝凝霜，90ml／NT$990。（圖／DR.CINK 達特聖克）

2026卸妝推薦7：GUERLAIN 嬌蘭 蘭鑽極萃氧生卸妝凝露

適合膚質：乾肌、熟齡肌、追求頂級保養感者

如果你是「卸妝也要有高級保養感」的人，嬌蘭這款VIP必收的神級卸妝蘭鑽卸妝凝露真的會愛上。含角鯊烷能溫和包覆彩妝，凝露質地隨著指腹按摩逐漸轉化為絲滑油質，再遇水乳化成細緻乳狀，卸除力對於底妝與防水彩妝都很夠，最有感的是卸後膚觸，帶有一種高級的柔嫩與細緻光澤，像剛做完臉一樣乾淨又透亮。

▲GUERLAIN 嬌蘭 蘭鑽極萃氧生卸妝凝露，150ml／NT$4,550。（圖／GUERLAIN 嬌蘭）

2026卸妝推薦8：DIOR 迪奧 極淨舒緩卸妝水

適合膚質：敏感肌、醫美後、肌膚不穩定期

DIOR推出全新卸妝系列！這款卸妝水質地清爽到幾乎沒有存在感，但卸妝力卻很穩定，溫和卸妝微粒能同時帶走油性與水性髒污，不需要過度摩擦就能卸乾淨，特別適合肌膚不穩定或醫美後使用。而且卸後肌膚不會乾，反而有一層柔潤的保濕感，對於平常只上防曬或淡妝的人來說，這款會是非常日常、零負擔的選擇。

▲DIOR 迪奧 極淨舒緩卸妝水，175ml／NT$1,800。（圖／DIOR 迪奧）

2026卸妝推薦9：DIOR 迪奧 極淨舒緩卸妝油

適合膚質：乾肌、混合偏乾、完整妝容者

相較卸妝水，DIOR卸妝油更適合有上濃妝或防水彩妝的日子。荷荷芭油與蓖麻油的組合讓卸妝同時補水鎖水，質地豐潤但延展性很好，按摩時能很快把底妝溶解開來，連毛孔髒污也能一起帶走。加上乳化速度很快、沖洗後不殘留，洗後不會有乾澀感，反而是潤而不悶的柔軟膚觸，對於怕油感但又需要卸妝力的人來說，是一款很平衡的選擇。

▲DIOR 迪奧 極淨舒緩卸妝油，175ml／NT$1,800。（圖／DIOR 迪奧）

2026卸妝推薦10：品木宣言 蘋果奇肌翻轉潔淨膏 蘋果潔淨膏

適合膚質：乾肌、喜歡療癒系保養者

品木宣言蘋果潔淨膏完全是「卸妝界的甜點系療癒」！奶油般的質地一挖起來就很療癒，推開瞬間轉為滑順油感，按摩過程非常舒服，添加冷壓蘋果籽油與高濃度乳木果油，卸妝同時幫肌膚補進滋養感，卸後肌膚柔嫩、不乾也不會緊繃。整體比較適合淡妝～中度彩妝，如果是濃眼妝建議搭配眼唇卸妝使用。

▲品木宣言 蘋果奇肌翻轉潔淨膏 蘋果潔淨膏，125ml／NT$1,600。（圖／品木宣言）

2026卸妝推薦11：shu uemura 植村秀 酒粕活酵淨亮潔顏油

適合膚質：全膚質、暗沉肌、敏弱肌、醫美後

卸妝油界的經典王者再升級，植村秀這款酒粕白油不只是卸妝，更偏向養膚型潔顏！添加酒粕活酵因子與亮顏修護複合精萃，卸妝同時幫助肌膚穩定、提升光澤感。質地輕盈不厚重，能快速溶解底妝與彩妝，乳化速度也很優秀，沖洗後乾淨不殘留，持續使用、會發現肌膚透亮度與細緻度慢慢提升。

▲shu uemura 植村秀 酒粕活酵淨亮潔顏油，150ml／NT$1,250；450ml／NT$2,850。（圖／shu uemura 植村秀）

2026卸妝推薦12：ELEMIS 愛莉美 海洋膠原精油卸妝膏 甜慾黑櫻桃

適合膚質：乾肌、香氛控、淡妝族

ELEMIS精油卸妝膏再推黑櫻桃甜香！濃郁黑櫻桃香氣很有存在感，按摩過程就像在做居家SPA，膏體在手心溫度下轉為精油質地，延展性很好，能溫和帶走底妝與日常髒污，乳化後沖洗乾淨，肌膚會呈現水潤柔嫩的狀態。不過對於濃眼妝或防水唇彩卸除力較有限，建議搭配眼唇卸妝產品一起使用。

▲ELEMIS 愛莉美 海洋膠原精油卸妝膏，50g／NT$1,350；100g／NT$2,250。（圖／ELEMIS 愛莉美）

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