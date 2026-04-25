fb ig video search mobile ETtoday

明星偶「包」放不開！舒淇手持編織包隨性又時髦、MJ氣球包可愛不是裝的

>

舒淇手持BOTTEGA VENETA GIORNO編織皮革抽繩斜背包，現身米蘭街頭。（BOTTEGA VENETA提供）

▲舒淇手持BOTTEGA VENETA GIORNO編織皮革抽繩斜背包，現身米蘭街頭。（BOTTEGA VENETA提供）

圖文／鏡週刊

新的一季到來，換下冬季衣服的同時，每日攜帶的包款當然也必須更新一下啊！本期〈靚鑑賞〉不單介紹新包款，也要讓讀者們看看藝人們是怎麼穿搭的，這樣在要下手購買或是為自己做造型時，也有個樣本參考參考嚕！

荷包不是㿜的

靚鑑賞／偶包放不開

▲GIORNO編織皮革抽繩斜背包（黑色） NT$111,300。（BOTTEGA VENETA提供）

舒淇近日一組在米蘭街頭拍攝的照片中，手上的BOTTEGA VENETA GIORNO編織皮革抽繩斜背包令人眼睛一亮，「Giorno」在義大利文中有著「白天」的寓意，設計上結合寬大前翻蓋與抽繩內層，搭配隱藏式磁扣，包身以標誌性Intrecciato 15毫米皮革織條手工編織，可拆卸式皮革肩帶能夠隨興從日常斜背包轉變為簡潔晚宴手拿包，最適合都市女子一整日的緊湊行程與穿搭。

可愛不是裝的

The Wave Bag如海浪般流動的立體輪廓是亮點。（美之心提供）

▲The Wave Bag如海浪般流動的立體輪廓是亮點。（美之心提供）

如果近期你想尋找一顆充滿活潑感的小可愛，那麼就是Marc Jacobs的The Wave Bag了！在同名設計師的3D雕塑感褶縐以及柔軟平滑羊皮製作下，讓皮革如海浪般在包身流動，營造出動態立體輪廓，視覺亮點則屬以鋁箔氣球為靈感的MJ Balloon掛飾，金屬光澤感與氣鼓鼓的趣味造型，成為輕鬆而具辨識度的視覺符號。

Wave氣球斜跨手拿包（中） NT$31,000。（美之心提供）

▲Wave氣球斜跨手拿包（中） NT$31,000。（美之心提供）

The Wave Bag有寬裕的收納空間與搶眼的MJ氣球掛飾。（美之心提供）

▲The Wave Bag有寬裕的收納空間與搶眼的MJ氣球掛飾。（美之心提供）

容量不是蓋的

然竣的灑脫氣勢配上Vivant背帶的隨意垂下，完美。（翻攝自然竣 IG）

▲然竣的灑脫氣勢配上Vivant背帶的隨意垂下，完美。（翻攝自然竣 IG）

Miu Miu本季全新包款Vivant系列，靈感來自保齡球包造型，結合品牌標誌性的運動精神與優雅經典的靈魂，選用上等柔潤的小牛皮打造，並以手工在包款邊緣或提把處賦予仿舊處理，線條俐落與大容量吸引了眾多演藝圈同好：韓國女團成員i-dle的Minnie示範了包款容量的極限；男團TXT的然竣則以氣勢詮釋Vivant。

Vivant皮革手提包 NT$135,000。（Miu Miu提供）

▲Vivant皮革手提包 NT$135,000。（Miu Miu提供）

Minnie讓Vivant化身為行動下午茶餐車，杯盤書本增添午後優雅。 （翻攝自Minnie IG）

▲Minnie讓Vivant化身為行動下午茶餐車，杯盤書本增添午後優雅。 （翻攝自Minnie IG）

牛皮不是吹的

靚鑑賞／偶包放不開

Lisa的Speedy P9 20是特殊訂製款。（路易威登提供）

LOUIS VUITTON（路易威登）的Speedy P9包款源於1930年代誕生的經典Speedy輪廓，在男裝創意總監菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）重新詮釋下，命名靈感來自巴黎新橋（Pont Neuf），以P象徵「Pont」，9則對應「Neuf」，在法語有著「九」與「新」雙重意思。包款選用小牛皮材質，經雙重鞣製與滾筒研磨處理，呈現柔軟觸感與細膩紋理。包括品牌大使王嘉爾與詹皇勒布朗詹姆斯（LeBron James）、韓星孔劉與Lisa都是愛用者，品牌也於日前推出全新《In My Bag》系列廣告，強調Speedy P9結合旅行精神、精湛工藝與前衛設計的核心特色。

靚鑑賞／偶包放不開

▲LeBron James也多次被拍到攜帶不同的Speedy P9包款。（路易威登提供）

Speedy P9 40紫水晶色小牛皮肩背包 NT$372,000。（路易威登提供）

▲Speedy P9 40紫水晶色小牛皮肩背包 NT$372,000。（路易威登提供）

王嘉爾示範的《In My Bag》廣告。（路易威登提供）

▲王嘉爾示範的《In My Bag》廣告。（路易威登提供）

更多鏡週刊報導
靚鑑賞／美包長風掀浪
靚鑑賞／旅途幾個藝思
靚鑑賞／男生女生配

關鍵字：

鏡週刊, 靚鑑賞, 包包, BOTTEGA VENETA, Miu Miu, LV, Marc Jacobs

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

營養師曝「玩皮克敏」健康好處　運動前後這樣吃更有效

營養師曝「玩皮克敏」健康好處　運動前後這樣吃更有效

年齡只是數字　當你開始學會四件事「才成為真正的大人」

年齡只是數字　當你開始學會四件事「才成為真正的大人」

台北車站商場經營權「為何新光三越出線？」　業界歸納3原因

台北車站商場經營權「為何新光三越出線？」　業界歸納3原因

高敏感內耗星座Top 3！冠軍一句話都能反覆琢磨　最大的對手是自己　 蠟黃肌救星來了！紫色妝前乳一抹提亮，底妝乾淨感直接拉滿 IKEA「睡覺曬娃包」有夠可愛只送不賣　網：太可惡了這樣會想買 新光三越拿下台北車站不為賺錢　專家揭百貨霸主幕後盤算 一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽 山下智久到台灣了！背Dior大包「機場穿搭帥度拉滿」　今晚現身台北101 最會裝無害！「心機綠茶系」星座Top 3　冠軍一句話就讓人暈船

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面