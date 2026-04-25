明星偶「包」放不開！舒淇手持編織包隨性又時髦、MJ氣球包可愛不是裝的

▲舒淇手持BOTTEGA VENETA GIORNO編織皮革抽繩斜背包，現身米蘭街頭。（BOTTEGA VENETA提供）



圖文／鏡週刊

新的一季到來，換下冬季衣服的同時，每日攜帶的包款當然也必須更新一下啊！本期〈靚鑑賞〉不單介紹新包款，也要讓讀者們看看藝人們是怎麼穿搭的，這樣在要下手購買或是為自己做造型時，也有個樣本參考參考嚕！

荷包不是㿜的

▲GIORNO編織皮革抽繩斜背包（黑色） NT$111,300。（BOTTEGA VENETA提供）

舒淇近日一組在米蘭街頭拍攝的照片中，手上的BOTTEGA VENETA GIORNO編織皮革抽繩斜背包令人眼睛一亮，「Giorno」在義大利文中有著「白天」的寓意，設計上結合寬大前翻蓋與抽繩內層，搭配隱藏式磁扣，包身以標誌性Intrecciato 15毫米皮革織條手工編織，可拆卸式皮革肩帶能夠隨興從日常斜背包轉變為簡潔晚宴手拿包，最適合都市女子一整日的緊湊行程與穿搭。

可愛不是裝的

▲The Wave Bag如海浪般流動的立體輪廓是亮點。（美之心提供）

如果近期你想尋找一顆充滿活潑感的小可愛，那麼就是Marc Jacobs的The Wave Bag了！在同名設計師的3D雕塑感褶縐以及柔軟平滑羊皮製作下，讓皮革如海浪般在包身流動，營造出動態立體輪廓，視覺亮點則屬以鋁箔氣球為靈感的MJ Balloon掛飾，金屬光澤感與氣鼓鼓的趣味造型，成為輕鬆而具辨識度的視覺符號。

▲Wave氣球斜跨手拿包（中） NT$31,000。（美之心提供）

▲The Wave Bag有寬裕的收納空間與搶眼的MJ氣球掛飾。（美之心提供）

容量不是蓋的

▲然竣的灑脫氣勢配上Vivant背帶的隨意垂下，完美。（翻攝自然竣 IG）

Miu Miu本季全新包款Vivant系列，靈感來自保齡球包造型，結合品牌標誌性的運動精神與優雅經典的靈魂，選用上等柔潤的小牛皮打造，並以手工在包款邊緣或提把處賦予仿舊處理，線條俐落與大容量吸引了眾多演藝圈同好：韓國女團成員i-dle的Minnie示範了包款容量的極限；男團TXT的然竣則以氣勢詮釋Vivant。

▲Vivant皮革手提包 NT$135,000。（Miu Miu提供）

▲Minnie讓Vivant化身為行動下午茶餐車，杯盤書本增添午後優雅。 （翻攝自Minnie IG）

牛皮不是吹的

▲Lisa的Speedy P9 20是特殊訂製款。（路易威登提供）

LOUIS VUITTON（路易威登）的Speedy P9包款源於1930年代誕生的經典Speedy輪廓，在男裝創意總監菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）重新詮釋下，命名靈感來自巴黎新橋（Pont Neuf），以P象徵「Pont」，9則對應「Neuf」，在法語有著「九」與「新」雙重意思。包款選用小牛皮材質，經雙重鞣製與滾筒研磨處理，呈現柔軟觸感與細膩紋理。包括品牌大使王嘉爾與詹皇勒布朗詹姆斯（LeBron James）、韓星孔劉與Lisa都是愛用者，品牌也於日前推出全新《In My Bag》系列廣告，強調Speedy P9結合旅行精神、精湛工藝與前衛設計的核心特色。

▲LeBron James也多次被拍到攜帶不同的Speedy P9包款。（路易威登提供）

▲Speedy P9 40紫水晶色小牛皮肩背包 NT$372,000。（路易威登提供）

▲王嘉爾示範的《In My Bag》廣告。（路易威登提供）

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