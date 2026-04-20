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包開箱／張員瑛同款Miu Miu Vivant保齡球包超燒！質感細節成新IT BAG

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記者鮑璿安／專題報導

夯包製造機Miu Miu本季自然是沒有要饒過大家的意思，2026春夏時節迎來這款全新的Vivant 系列，被譽為韓星最新寵兒，近期被張員瑛與TWICE成員Momo接連上身，如同保齡球包的實用廓形，搭配上強烈的「Miu 式」復古設計語言，絕對讓你一拎上就不想放手了。

▲▼Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲▼Miu Miu 。（圖／品牌提供）

Vivant包款以經典保齡球包為靈感，重新調整比例後，呈現出更貼近當代的柔和輪廓。圓弧形包身搭配微收的底部結構，讓整體線條既飽滿又俐落，不僅修飾視覺份量，也讓包款在手提時自然貼合身形。提把部分則刻意拉長比例，讓手提姿態更優雅，同時也提升整體造型的延伸感。材質運用是Vivant最值得細看的亮點，分別有納帕軟皮版本以及皮革版本，包身選用上等小牛皮打造，觸感柔軟且帶有自然光澤，隨著使用時間推移，會逐漸形成更個人化的皮革紋理。品牌特別在邊緣與提把處加入手工仿舊處理，讓皮革呈現微微暈染的層次，搭配仿舊銀色金屬配件，營造出帶有時間感的復古氛圍。

▲▼Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲Vivant包款以經典保齡球包為靈感，中性及大地色系的彩盤更能貼切各種造型 。（圖／品牌提供）

正面壓印的Miu Miu Logo低調融入皮革之中，既保有品牌識別，又不搶整體風格；包身的車縫線則刻意強調結構輪廓，讓簡約造型多了一層立體感。拉鍊開口設計寬敞，提升收納實用性，同時也呼應保齡球包的原始機能語言。色彩方面，Vivant以棕色、米灰、柔和亮色等中性與大地色調為主軸，不走強烈對比，而是透過低飽和色系展現耐看質感。這樣的設定讓包款能輕鬆融入各種日常造型，從正式到休閒都能自然過渡。

張員瑛以深色貼身上衣搭配藍色印花洋裝，整體帶點復古甜美氛圍，再拎上棕色Vivant包款，甚至將整束花隨性放入包中，畫面既浪漫又充滿生活感；而Momo則以清爽的層次穿搭出鏡，手提同款包並放入水果與日常用品，呈現更率性的日常風格，不妨讓Vivant成為你生活中的一部分。

看更多話題包款

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

FENDI Way 包隨著肢體擺動呈現自然弧度，柔軟皮革在燈光下反射輕霧般光澤，包口微微展開時露出的亮色麂皮內裡更是令人眼睛一亮，低調外表下藏著令人愉悅的細節，正是 FENDI 一貫的幽默與奢華方式。材質上，Way 包延續品牌對高級工藝的堅持，皮革外層搭配麂皮內裡的撞色組合，如焦糖、青蘋果綠、鴿灰、電光藍等搭配，展現出優雅中帶著反差亮點的魅力；而麂皮外身版本則以亮粉或土耳其藍呈現更強烈的視覺效果，柔軟手感在觸碰瞬間就能感受到工坊級的細膩。

關鍵字：

MiuMiu, 復古包, 韓星時尚, 春夏流行, 保齡球包

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