夏季私密處搔癢好發季！3大養護方法維持清爽乾淨

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

私密處搔癢是不少女性都曾遇過的困擾，可能與悶熱環境、清潔方式不當、內分泌變化或感染有關，若忽視或亂用偏方，反而容易讓症狀加重，想要有效改善，關鍵在於找出原因並搭配正確的日常保養習慣，以下整理3大常見改善方式，幫助舒緩不適、維持私密健康。

1.溫和清潔，避免過度刺激



私密處本身具有自我調節的弱酸性環境，過度清潔或使用含香精、皂鹼過強的產品，容易破壞菌叢平衡，導致搔癢加劇，建議選擇溫和、無刺激的私密專用清潔品，每天清洗一次即可，避免頻繁沖洗或陰道灌洗，才能維持自然防護力。

2.保持乾爽，減少悶熱環境



長時間穿著緊身褲、不透氣內褲或流汗後未及時更換，都容易讓私密處處於潮濕狀態，進而滋生細菌與黴菌，建議選擇棉質、透氣材質的內褲，流汗或運動後盡快更換，經期期間也要勤換衛生用品，降低搔癢發生機率。

3.留意異常症狀，必要時就醫



若搔癢伴隨異味、分泌物顏色改變、灼熱感或持續多日未改善，可能與黴菌感染或細菌性陰道炎有關，此時不建議自行購買藥物使用，應盡早就醫檢查，由專業醫師診斷後對症治療，避免反覆發作或延誤病情。

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