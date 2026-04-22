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壽司也能吃不胖！營養師教4步驟點餐法：先喝味噌湯

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▲▼營養師教吃壽司 。（圖／Unsplash）

▲吃壽司的優先順序很重要。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人減脂期間一想到壽司，就直覺認為是高熱量地雷，其實只要掌握正確順序與份量，吃壽司也能吃得比較沒負擔。營養師孫語霙分享4個簡單步驟，從點餐順序到食物選擇都很重要，下次吃壽司時直接照著點就沒錯！

1.先從一碗味噌湯開始

味噌屬於發酵食物，有助補充腸道好菌，熱湯本身也能增加飽足感，先喝一碗湯再開始點餐，往往能幫助控制後續進食量，避免不知不覺多拿好幾盤。

2.建議先吃蔬菜，幫助穩定血糖

像是秋葵、洋蔥、生菜或蘆筍手捲，都是不錯的選擇。先補充膳食纖維，不只能增加飽足感，也有助於讓後面攝取澱粉時更平穩。

3.補充優質蛋白質

茶碗蒸、毛豆、蛤蜊、生魚片都是相對理想的品項，建議一餐至少選2到3種。透過蛋白質攝取，不僅更有飽足感，也能讓整體搭配更均衡。

4.最後才是吃壽司本體，而且要注意飯量

一般來說，2貫握壽司的飯量大約等於1份全穀雜糧，也就是約1/4碗飯。若正在減脂，每餐建議控制在6到8個左右較為合適。食材選擇上，可優先挑生魚片、干貝、蝦子等相對清爽的品項；至於加入大量美乃滋，或是偏甜的豆皮壽司，若一不小心吃太多，熱量就很容易超標。

關鍵字：

標籤:減脂, 壽司, 飲食技巧, 營養師, 健康飲食

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