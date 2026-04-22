BALMUDA又來生火了　The Range S微波爐加分廚房顏值「現出手萬元有找」

▲BALMUDA The Range S微波爐。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

極獲美感認同的家電品牌 BALMUDA，近期在台推出 The Range S 微波爐，延續品牌「減法美學」，在體積上針對台灣居家空間優化，並加入標誌性的吉他演奏提示音，讓加熱飯菜這件日常小事也變得有儀式感，從 4／27 至 5／18 還祭出預購優惠，不到萬元就能入手，想加碼廚房顏值的使用者動作要快。

BALMUDA The Range S 微波爐外觀採俐落的直線條設計，把手與旋鈕結合金屬質感，不顯壓迫的機身比例，能靈活擺放在櫥櫃或冰箱上方，捨棄了繁雜的數位面板，僅用一只單一旋鈕操作，並以清爽的吉他與鼓聲取代傳統冰冷的電子音，操作過程簡單直覺，充滿療癒。

微波爐提供 5 個核心模式，包括能自動感測份量復熱家常菜的「自動模式」，還能微調溫度；「飲品模式」則能將咖啡或牛奶控制在最適口的 60 度 C 至 65 度 C；還有專屬「冷凍米飯」的加熱模式，其專屬加熱曲線能鎖住米芯水分，避免微波後邊緣乾硬，呈現剛煮好的口感。還具備 100W 至 900W 功率切換的「手動模式」，以及支援半解凍選項、避免肉質變老的「解凍模式」 。

BALMUDA The Range S 微波爐，提供經典黑與簡約白兩款選擇，售價 13,990 元，預購期間（4／27 至 5／18 ）可享限定優惠價 9,990 元。

瑞典家電品牌伊萊克斯 Electrolux 則在 2026 米蘭設計周大玩「神經美學」，以「瑞典之家」為主題，展現家電如何融入居家環境並提供心理平靜感。系列設計強調「以人為本」，將色彩與材質化為提升身心健康的語言，讓廚房不再只是工作場所，而是可以放鬆的中心。

今年展出亮點包括採用獨特霧面黑色玻璃表面的SaphirMatt 感應爐，大幅減少反光與指紋，維持視覺的整潔感；700 系列烤箱則內建 PizzaExpert 功能，烤溫最高可達 340 度 C，號稱只要 2 分半鐘就能端出餐廳級披薩。AI TasteAssist 智慧助理能自動判讀食譜並調整烤箱設定，讓下廚成功率直接提升。

QuickSelect 洗碗機以提供直覺的介面與極靜音運行模式，具備輕觸開門與滑順碗籃設計，讓飯後清理變得優雅從容，榮獲 IF 設計獎。Timeless Collection 廚房小家電系列則以乳白色系與消光霧面材質，融入各種廚房風格為主打。