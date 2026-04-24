鞋櫃要失守了！adidas立體玫瑰貝殼頭美到犯規、PUMA丹寧＋蕾絲鞋帶超仙

▲adidas、PUMA話題爆款鞋。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

近期時尚圈的話題爆款鞋，明顯不走安全牌—不是把經典玩出新花樣，就是直接在細節裡加戲，讓你低頭看鞋的次數比看手機還多。從丹寧浪漫到街頭宣言，雖然看起來很好搭，但其實很有態度！

PUMA推台灣限定丹寧PALERMO

先說把經典玩出戀愛感的代表—PUMA丹寧系列。以More Denim,More Classic為題，直接把大家最熟悉的牛仔元素搬進兩大人氣鞋型SPEEDCAT與PALERMO。但別以為只是換個材質那麼簡單，這次的亮點在於細節反差。

▲（圖／品牌提供）



PALERMO走的是復古優雅路線，淺丹寧、深丹寧的水洗色調本來就自帶懷舊濾鏡，再搭上台灣限定的蕾絲鞋帶—看起來很溫柔、但又不會太甜的設計，剛剛好把街頭感軟化，讓日常穿搭多了一點精緻感。簡單搭牛仔褲或洋裝，都很好看。

▲PUMA PALERMO Denim／3,280元。（圖／品牌提供）



另一款也穿上丹寧外衣的SPEEDCAT就比較有個性。微做舊丹寧＋鬚邊細節，整體更偏率性風格，水洗藍、水洗黑兩種配色都帶點隨性感。這雙很適合拿來搭寬褲或工裝元素，會有一種「不刻意但很有型」的氣場。

▲PUMA SPEEDCAT & PALERMO Denim／3,280元。（圖／品牌提供）



adidasOriginals x Willy Chavarria聯名系列登場

這雙可以直接拉滿存在感—adidasOriginals攜手設計師Willy Chavarria推出的聯名系列。核心鞋款Chavarria Superstar，在經典Superstar輪廓上做了一個很「不講武德」的升級：玫瑰造型貝殼頭。

▲（圖／品牌提供）



是的沒看錯，把原本街頭感十足的貝殼頭，直接雕成一朵立體玫瑰。這個設計的厲害之處在於，它不是單純裝飾，而是把「愛與連結」這個概念具象化，讓鞋子變成一種態度宣言。穿上它，直接回頭率爆表啦。

▲adidas Originals Chavarria Superstar／5,290元。（圖／品牌提供）



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