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花錢如流水的星座Top 5 ！雙子飯局太多、水瓶愛買怪東西

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▲花錢如流水的五大星座。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

俗話說花錢如流水，能賺錢不是重點，留得住才是真的。無奈許多人就是腦波異常微弱，無法忍受任何買一送一或是週年慶折價的優惠，以下就公開永遠存不了錢的5大星座！

Top 5 射手座

射手座有一個樂觀的觀念，「賺錢就是要花」卻常常花在不必要的地方上。再加上喜歡到處遊玩，所以一存下錢，就是為了下次旅行做準備，也會忘記自己花在哪裡，不過及時行樂似乎不是壞事。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲射手喜歡到處遊玩，覺得賺錢就是要花。（圖／翻攝自unsplash）

Top 4 獅子座

獅子座出了名的重義氣，身為他們的朋友相當幸福，他認為小錢不需要計較，既然是朋友，你請我我請你是很正常的。不過粗線條的他們，如果遇到想佔便宜的損友，就真的得不償失，重義氣成為存不了錢的主因。

Top 3 雙子座

雙子座存不住錢不是因為自己，而是周圍朋友和飯局太多，不懂得拒絕的他們，即使到了吃土的月底，如果有朋友邀請，還是會勉強答應，把錢包消瘦的委屈拋在腦後。只能說雙子座如果要存錢，應該先把手機關機。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

雙子飯局多，存不了錢。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 水瓶座

其實水瓶座平常相當節省，把小錢都一一省下，不過真正該節省的大錢，卻意外流失。常常買一些自己會後悔的東西，就是因為這樣反差的個性，也外界霧裡看花，常常問道，「為什麼會買這個？」「這有什麼用嗎？」不過其他人真的不要理解，水瓶自己能懂就好。

Top 1 天秤座

天秤座是出了名的腦波微弱，在加上樂觀天性，覺得錢再賺就好，人生就是要對自己好一點。於是莫名的增加了不必要的消費，自然就存不了錢。不過好在天秤性格柔軟，只要有好友或是另一半叮嚀，還是會開始存錢計劃，所以天秤千萬要找一個腦波強一點的情人來抑制消費慾。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲天秤花錢如流水，因為腦波太弱。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

12星座, 存錢, 腦波弱, 購物, 運勢
fashion.net

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