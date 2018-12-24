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4款消除水腫的熱茶飲　讓你在寒冬也能溫暖美麗

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▲茶飲,熱飲。（圖／unsplash）

▲冬天來了，選些能讓你變更美的茶飲，熱熱的喝吧。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

最近越來越冷了，冬意漸響，各式食補也在腦中響起，冬天飲食偏向重口味，自然也會攝取較多鹽分，容易導致身體水腫，有4款易排出身體水分的熱飲，或許也能幫助加速新陳代謝，減緩水腫症狀，熱熱飲入不但溫暖，更能協助你保持美麗。

▲茶飲,熱飲。（圖／unsplash）

▲喝熱茶能溫暖身體，更有促進新陳代謝的效果。

薏仁綠茶
綠茶有清胃的功效，飯後一杯不但可以解膩，內含的綠茶多酚還能抗氧化，而薏仁不但有助皮膚美白，還能促進體內的新陳代謝，上述兩種食材都可以消水腫，在家煮好薏仁水，並在要喝前加入熱綠茶，喝起來清爽無負擔，也能帶去公司讓下午身體溫暖起來。

▲茶飲,熱飲。（圖／unsplash）

▲綠茶能抗氧化，加入薏仁水中排水效果更好。

玉米鬚茶
玉米鬚指的就是玉米粒與綠色外層中間的鬚鬚部分，而消水腫的聖名流傳已久，而且效果快速，它本身有利水效果，加上能促進身體新陳代謝加速排水，市面上有販售玉米鬚茶包，方便攜帶且沖泡容易，或是自行收集玉米鬚，在家自己製作也很方便。

黑豆茶
黑豆茶之前在日本相當風行，與外觀給人的感覺不同，泡出來的黑豆茶會有淡淡麥香，黑豆是抗陽化的優良食材，並還有花青素與維他命E，可以幫助身體對抗老化、滋潤肌膚，還可改善便秘困擾，熱熱的黑豆茶喝起來也能讓神經舒緩，全身溫暖。

▲茶飲,熱飲。（圖／unsplash）

▲黑豆茶有淡淡麥香。

荷葉柑橘茶
荷葉是自古以來利水消腫的食材，且有降低體脂肪的功效，洗淨後加入水中煮滾去渣，再加入帶有清香並可抑制食慾的柑橘類，包括葡萄柚、柳橙、橘子、柚子、金橘、檸檬等都可互相搭配使用，在晚上喝也不怕睡不著。

▲茶飲,熱飲。（圖／unsplash）

▲加入新鮮柑橘或柑橘片，有幫助抑制食慾的效果。

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關鍵字：

水腫, 茶飲, 冬天, 熱飲, 瘦身, 塑身, 消水腫, 變美
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