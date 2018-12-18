【奧斯塔羅】努力許久都不見起色，我該選擇放棄嗎？

努力已久卻始終不見起色，放棄有時不是件壞事，今天就跟著奧斯一起來看看，這件事選擇放棄是對的嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，如果你目前也想放棄又不知道該如何是好的話，奧斯會建議你先放過自己一馬唷！這張牌代表獨自努力與孤寂感強烈，因此不難發現這條路你已經堅持不短的時間了，且一路以來都是自己悶著頭努力去闖，奧斯不得不告訴你，每個人的能力總會有個限度，選擇放棄有時也不是懦弱，反而是勇敢的選擇，所以別老將自己往死胡同裡推，你的個性有時候就是太鑽牛角尖囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯知道你們其實是個挺聰明的人，永遠知道自己在做些什麼，或是該朝哪個方向努力，畢竟這樣的牌組就是標準的理性思考與前進目標，只是你們的個性就有點糟，什麼事情都要攬在身上去做，你們不是那種喜歡發號施令或是出一張嘴的人，你們不喜歡落人閒話，與其叫別人做或是看不慣別人的做事風格，那不如就自己攬起來做，但偏偏累得半死的就是你自己，所以奧斯要說，真要是扛不住就趕緊先休息一下囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說你們真是個挺努力的人，也不怕吃苦，但奧斯不得不說，有時候悶著頭做事不是件聰明的事情，因為這樣牌組代表努力與奮鬥，所以你們算是挺賣力的人，面對自己在意的事情與狀況，總是會努力的去完成它，但偏偏你們也是個不太思考的人，許多事情都還沒想好就直接付諸行動，雖然你覺得事情邊做邊修正就好，但偏偏每次都走了許多冤枉路，所以目前還不是放棄的時候，還有許多方向沒嘗試，趕緊思考一下再重新出發吧！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說目前的事情可還不要放棄啊！這樣的牌組代表完美解決與劃下段落，這樣的事情還是有機會可以順利解決的，只是奧斯要說，面對目前讓你感覺到苦惱以及煩躁的事情，還是有著和樂融融的含意，可以再堅持一下，這樣的牌組也有著長輩貴人的含意，所以奧斯要說如果你覺得碰壁了，不如向年紀稍長的前輩討教一下，有機會帶給妳不少建議。

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