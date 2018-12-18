IKEA百元店9大「隱藏好物」　ＣＰ值破表教你內行買

▲IKEA全球首間百元商店開幕，店外吸引許多民眾好奇駐足。（圖／記者林敬旻攝）

編輯／借借

IKEA在台北通化夜市開設全球第1家「百元商店」，吸引大批民眾到現場挖寶，IKEA在台販售品項高達近9000種，從小湯匙到大家具無一不包，其中百元以下的生活用品雖然有1000多種，但在茫茫的物海中很容易遺漏好物，百元商店選出200種厲害款，其中有9款知名度雖低但超好用，逛街千萬別錯過！

▲來看看9大隱藏好物，輕鬆升級居家！（圖／記者林敬旻攝）

造型馬克杯

擺在店進門中央當然就是店長推薦，15元的造型馬克杯真的就算是手滑王也不心痛啊！冬季天氣越來越冷，用馬克杯喝熱飲暖心又暖身，曲線設計可讓雙手環繞在杯身保暖，而且時髦的顏色都可互相搭配，100元就可買足全家杯量，隨手帶兩個都無負擔！

▲顏色很漂亮吧。（圖／記者林敬旻攝）

玻璃紅酒杯

冬天也是很適合喝紅酒的季節，造型與一般昂貴的水晶杯不相上下，價格卻是平易近人的79元，紅酒杯堪稱是家中折損率第一名的用品，因為高腳設計很容易手滑破損，現在這些事情都不用再懊悔，百元之內就能搞定。

▲高腳紅酒杯。（圖／記者蔡惠如攝）

造型海綿

可愛的動物造型讓廚房清潔更加有趣，許多外面販售的清潔海綿都要買上一整個包裝，IKEA店內採單獨販售價格僅29元，曲線設計也能夠配合餐具角度深入清潔，更重要是廚房變得更有趣啦！

▲驚天價清潔海綿。（圖／記者蔡惠如攝）

奶泡器

或許外觀很不顯眼，但就對於早餐咖啡奶泡很執著的人們，它是一款超級便利的小物！只要2個AA電池，就能在家簡單升級你的咖啡，而且打出的泡泡綿密度不輸外面咖啡廳，若想每天早晨在家享受拿鐵與卡布奇諾的奶泡口感，一定要試試，而且售價是超佛心的35元。

▲給它一個機會為你服務吧～（圖／記者蔡惠如攝）

格紋購物袋

許多人都知道IKEA著名耐操的黃藍購物袋，但其實還有一款使用黑白格子設計的袋子產品，看起來也相當不錯，採用塑膠材質不但不用擔心破裂，且有防潑水功能，立體設計內容量也很寬敞，售價59元也很耐操喔。

▲格紋外觀很有法式風，內容量也很充足，開口還有拉鍊不怕東西掉出來。（圖／記者蔡惠如攝）

黑色衣架

圓潤設計的黑色衣架，有許多好用的貼心設計，首先就是它薄型很好收納，不會在衣櫃或曬衣區佔空間，此外沒有利角，在掛衣服時不會讓衣服變形，其內有2個向外的釣鉤，可以鉤住內衣或是衣服側邊的掛線，最下方吊桿設計無凸起，方便褲子可平掛，10個售價59元。

▲單價僅5.9元的衣架，重點是很好用。（圖／記者蔡惠如攝）

白玻璃碗

大家都知道餐具是陣亡率很高的居家用品，IKEA百元店有一整櫃都是以餐盤為主，知道他們的用意了吧，建議選用白色餐具可以搭配所有的餐盤使用（包括家裡現在已經有的），玻璃材質讓重量更輕，使用起來也更無壓力，湯碗售價39元起，以後摔了盤子可以不要太傷心了啊。

▲白盤好用又好輕。（圖／記者蔡惠如攝）

耳環收納架

很多女孩有許多琳琅滿目的小飾品，包括耳環、手環跟項鍊等，只要有這款收納架就不會丟得到處都是，窄型設計不佔空間，而且一目了然，找任何飾品都很方便，鋼製材質耐操沒話說，售價69元。

▲簡單線條就很好用喔。（圖／記者蔡惠如攝）

多彩收納盒

以白色外觀為主的收納盒，把顏色放在裡層，達到外面看起來乾淨清爽，內部卻充滿趣味色彩的效果，塑膠材質很適合擺在所有空間裡，包括浴廁內也不怕濕透，還有把手設計方便提著移動，此外還能疊起收納，多買幾個在家備著也不用緊，售價79元。

▲家中所有空間都適用。（圖／記者蔡惠如攝）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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