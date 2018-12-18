房間超亂的人才懂得6件事　椅子不是拿來坐，是拿來堆衣服的

編輯／JJ 圖／翻攝自《先熱情的打掃吧》預告

房間亂七八糟的女孩們自己站出來承認吧！每當男友、朋友來家裡拜訪，都還要特別整理一番，就算每天都被媽媽念也還是不動如山，房間倒也不是很多垃圾，只是雜七雜八東西很多，衣服、包包、化妝品也是東一個西一個，最喜歡懶在堆滿東西的床上，還特別有安全感呢！

＃我的亂是有原則的！

雖然房間看起來很亂，但其實都知道什麼東西擺在哪邊，有些人甚至會說自己是「亂中有序」，記憶力算是蠻好的，可能某支唇膏被壓在了某本書下，但你就是懶得把它插回口紅架上，等到哪天想用這支唇膏了，你才會去把它拿起來。然後如果有東西找不到了，也絕對是媽媽進了妳房間亂動東西了！

＃椅子不是拿來坐，是拿來堆衣服的

每一個女生房間的椅子，一定都會堆滿衣服！只穿出門幾小時的毛衣下次出門還可以再穿，先放著；這幾天就都穿這件外套吧，也先放著；褲子穿一次不髒又不用洗，也放著吧～

＃收拾起來連自己都怕

別人怎麼叫也叫不動，但是如果哪天心血來潮想要整理房間的話，收拾起來連自己都會怕呢！房間亂要亂到底，整理也要整理的徹底，整理你的房間或許會花掉整整一天的時間，還會忙到忘記時間，但是成果總是會驚艷自己，還會引來家人驚訝的讚嘆。

＃很念舊

房間會亂的原因之一就是因為你不捨得丟東西，總是會把一些莫名其妙的小東西留起來，想著還有日後回味的價值，而你也確實喜歡回憶往事，每當整理房間更會不斷想起從前，把人生回味一遍。

＃喜歡宅在家

朋友雖然不少，卻很少主動約人出門，也沒什幹勁出去看看世界，所以如果沒事的話，最喜歡窩在自己的房間裡，度過慵懶的一天。

＃拖延症

說白了，因為個性就是懶散，所以很多事情不拖到最後一刻是不會起身做的，能坐就不站，能躺就不坐，不放過任何可以放鬆休息的機會。

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