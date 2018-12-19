開啟身體減肥模式免花錢　研究：只要起床「曬太陽」就會瘦

▲在冬天早晨起床曬曬太陽，溫暖且好處多多。（圖／Pixabay）

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近日台灣北部天氣終於「轉乾」，早上起床就可看到太陽露臉，建議民眾不妨在起床時多曬曬太陽，冬日陽光不但能讓身體溫暖起來，許多醫學研究顯示，曬太陽還能抑制儲存堆積脂肪的BMAL1蛋白質分泌，並喚醒「瘦素」抑制食慾之外，還能促進維生素D生成，幫助脂肪代謝。

▲許多醫學研究已經證實，曬太陽有很多好處，若覺得夏天實在太炎熱，就在冬天多曬點吧。

人體構造確實複雜，多數人都已養成正確方向，就是想要減肥不能只有「控制食慾」一途，然而或許你討厭在大冷天一起床就強迫自己運動，現在許多科學研究表示，只要在早上曬太陽，也能多少開啟身體內部的「減肥模式」。

美國西北大學曾針對54名志願者，進行為期一週的研究追蹤，發現其中身材最瘦的人，不是吃得最少，而是接觸最多陽光。早晨起來曬太陽，讓身體開始調整內分泌，也喚醒新陳代謝系統，只要這種簡單舉動就能轉換身體模式。

▲曬完太陽精神上也會清醒，心情也能更開心。

而日本也有關於上午沒曬太陽的民眾，身體容易發胖的研究，日本大學藥學科分析發現，促進脂肪生成的BMAL1蛋白質，在夜晚分泌量會增加，一旦身體曬到陽光，便會減少分泌，對於脂肪的囤積狀況就會減緩。另外還有一說是曬了太陽，身體的瘦素（leptin）就會增加，達到抑制食慾的效果。

▲只要在陽光下有助於喚醒體內內分泌。

因曬太陽能促進維生素D的生成，而維生素D有加速脂肪代謝的作用，加上紫外線也能刺激腦部，增進新陳代謝的功效，可間接輔助減肥，醫師建議，冬天氣溫低，建議多曬太陽，讓身體由內而外都動起來，夏天避開日正當中，選上午或下午時間讓臉部、前胸與腳部曬曬20分鐘的太陽，都能幫助身體代謝。

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