跟著買保證不踩雷！日本cosme2018最新美妝排行榜TOP3

▲EXCEL眼影多次蟬聯日本cosme年度排行榜，快列入購買清單吧！

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 / 翻攝自instagram@ purelamo_beauty、mari_ru03、nicintokyo、tsn_212 、lancomeofficial

在茫茫美妝大海中，哪一款最好用？若你還不知道要買什麼，不妨參考看看日本cosme年度排行榜吧。跟著買絕對不踩雷，現在就來為你揭曉2018下半年度的美妝TOP3！



第1名

EXCEL光綻時裳四色眼彩

還沒發售前就已經在SNS（社交網路）上造成話題，眼影才一推出就傳出陸續完售的捷報。和先前眼影比起，這款眼彩顏色色選變得豐富，添加彩色珠光讓雙眸更有質感。濕潤粉質抹在雙眼化為清爽質感，顯色度高又不會飛粉。集結以上優點，拿下冠軍可說是當之無愧。

第2名

Lancome 零粉感超持久粉底液

用量很省，小小一顆珍珠就能推抹半張臉，剛上妝是微微光澤，之後轉為霧光，遮瑕效果很不賴。據說上妝能針對乾燥處補水、出油處幫助吸油，日本網友狂推

它的持妝力，據說混合肌使用一整天不脫妝，只要稍微吸一下油，底妝就像剛上妝一樣。

第3名

LuLuLun綠色保濕面膜

LuLuLun面膜一向以高CP值著稱，這款新推出的綠色面膜被譽為「用貼的抗老精華」，使用厚實的三重構造面膜紙，可以吸附更多美容液。綠色款主打抗老提拉，幫助調整皮膚脂肪平衡，讓粗糙肌膚逐漸變的豐潤彈性，重現健康的22歲肌膚。成分無添加，敏感肌膚也可安心使用。

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