職場必備～桌上型迷你咖啡保暖機　Nomodo Trio還能幫手機充電

▲Nomodo推出旗下Trio桌上型飲料保溫機。（圖／翻攝Nomodo官網，以下同）

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冬天來臨總讓人隨手就想來杯熱飲，無奈辦公室也跟著天氣冷颼颼，泡好的咖啡很快就冷了，設計公司Nomodo推出一款「辦公桌療癒神器」Trio，兩個圓形類似電腦風扇的外觀，其實一邊是飲料放置處，另一邊則是無線充電盤，飲料放置盤能「加熱」也可「冰鎮」，讓你的飲品冬暖夏涼。

▲有兩個圓形平台，操作只有簡單按鈕做切換，容易上手。

Nomodo Trio類似一個平台，表面有2個圓形部分，將電源線接上插座，它便會提供3種功能，包括保持溫熱或持續冷卻放置在其上的飲料，另一個圓形則為可支援無線充電的3C與其他科技商品，提供充電。

其實Nomodo Trio有附上特定的咖啡杯，以達到與溫熱板尺寸相合、最具有效率的使用方式，若使用者享用自己的咖啡杯也可以，大多數的陶瓷、玻璃與金屬材質的杯子，也都能使用在溫熱盤上，而對於塑膠材質的杯子而言，還是建議不要使用在溫熱功能上。

▲搭配特定咖啡杯，能保持一定的飲料溫度。

而它也能夠提供冷卻的效果，可直接把可樂罐擺在上面，但由於電力供應的緣故，Nomodo Trio無法提供一杯「燙手」的咖啡或是「冰凍」的飲品，只能將飲料保持特定的溫度，當然若跟室溫相比，產品製造商號稱絕對有差。

▲也能放涼感飲料。

Nomodo Trio的厚度不小，約莫有3至4公分，而且將飲料跟手機比鄰，在使用上好像有點危險（幸好現在與多手機都有防潑水效果），但這樣的設計主要在簡化電源線的考量，相信大多數人對於桌上電線都會抱持少一條就更好的心態。

只要它放在手部不會輕易「揮」到的位置，使用者應該都能跟Nomodo Trio處得很好，目前已在美國上市，亞馬遜售價99.99元美金，折合台幣約3,000元。

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