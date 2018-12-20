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9個你與別人的時尚差距　同一件衣服別人穿是清新女神、自己卻像火鍋福袋

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▲一樣的衣服，怎麼別人穿娜麼好看（圖／少女阿妙提供）

編輯／Ping　圖／Facebook「少女阿妙」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權

手繪家絕對是世界上最厲害的人，總是可以畫出許多令人默默點頭又忠肯的日常插畫，例如明明都穿同一件單品，但不知道為什麼別人穿起來就是好看，我們穿起來就很悲劇...Facebook粉絲專頁「少女阿妙」就畫出「別人穿VS自己穿」的差異，不過懂的女孩們別氣餒，因為我也懂～（搭肩）

「別人穿韓版寬褲 VS 自己穿韓版寬褲」

相信每個人的衣櫃裡一定都有一件寬褲，而且有些人很常穿，而且穿起來都超知性，不過也有些人，穿過一次後就塵封於衣櫃了...因為一不小心，別人還以為你要去參加復古趴呢，超像阿公年輕時穿的喇叭褲。

▲一樣的衣服，怎麼別人穿娜麼好看（圖／少女阿妙提供）

「別人穿西裝大衣 VS 自己穿西裝大衣」

最近超流行格紋西裝外套，可是有些人穿起來就是美、就是氣質，但有些人穿起來就會偷像穿爸爸的西裝外套，不然就是像黑道老大...（擦淚）

▲一樣的衣服，怎麼別人穿娜麼好看（圖／少女阿妙提供）

「別人穿花苞裙 VS 自己穿花苞裙」

天啊，就連如此甜美的花苞裙，也可以穿成火鍋福袋...怎麼有股淡淡的哀傷呢。

▲一樣的衣服，怎麼別人穿娜麼好看（圖／少女阿妙提供）

「別人穿古著 VS 自己穿古著」

古著穿的好就是文青、典雅，但如果穿不好...大嬸！蔥一斤多少！（喂～）

▲一樣的衣服，怎麼別人穿娜麼好看（圖／少女阿妙提供）

「別人穿OVERSIZE VS 自己穿OVERSIZE」

別人的OVERSIZE就是帥、就是修身，而我們穿就飄出一股孕味～（泣）。

▲一樣的衣服，怎麼別人穿娜麼好看（圖／少女阿妙提供）

「別人穿男友風 VS 自己穿男友風」

常常很羨慕那些可以偷穿男友衣服的人，因為自己穿都覺得很慚愧...怎麼可以這麼合身啦！果然男友就應該找胖一點的（誤）。

▲一樣的衣服，怎麼別人穿娜麼好看（圖／少女阿妙提供）

同場加映：為什麼別人做那麼合理，我們做就是一團糟...。

「別人拍意境照 VS 自己拍意境照」

每次看到網美們的意境照都覺得很羨慕，為什麼她們都可以拍的那麼空靈、那麼唯美，而我們拍出來的照片都很有事。

▲一樣的衣服，怎麼別人穿娜麼好看（圖／少女阿妙提供）

「別人畫韓系平眉 VS 自己畫韓系平眉」

有些人畫韓系平眉就超加分，整個人的氣質提升；而有些人畫韓系平眉就很可愛，整個人的氣質就像蠟筆小新（燦笑）。

▲一樣的衣服，怎麼別人穿娜麼好看（圖／少女阿妙提供）

「別人戴圓眼鏡 VS 自己戴圓眼鏡」

雖然說圓眼鏡滿挑臉型的，但是一戴上變成小夫、河童也太悲劇了吧！

▲一樣的衣服，怎麼別人穿娜麼好看（圖／少女阿妙提供）

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關鍵字：

手繪, 插畫, 畫家, 少女阿妙, 日常, 穿著, 反差
fashion.net

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