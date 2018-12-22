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聖誕倒數3天／偶爾奢侈一下　做個貴婦SPA讓自己容光煥發

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▲▼聖誕倒數Sisley護膚療程。（圖／品牌提供）

▲年末別忘了好好慰勞自己一年的辛苦。Sisley玫瑰彈潤嫩膚護理 售價6,000元 / 90分鐘（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

到了年末，記得和今年努力工作、認真經營感情的自己說聲辛苦了！送給自己一個貴婦SPA，只管躺下什麼都不要想，讓玫瑰精油香氣從嗅吸蔓延到整整個身體，疲憊不見了，充飽滿滿電力，閃亮迎接明年的新挑戰吧！

▲▼聖誕倒數Sisley護膚療程。（圖／品牌提供）

▲▼聖誕倒數Sisley護膚療程。（圖／品牌提供）

Sisley全新推出的「玫瑰彈潤嫩膚護理」，以黑玫瑰抗老系列為產品主軸，搭配珍貴玫瑰精油以及眾多Sisley經典商品，提供90分鐘的幸福體驗。這項護理除了適合熟齡肌膚想重返年輕膚質外，更適合隔天有重要場合，必須即時看起來容光煥發時，做為最佳的急救課程。

▲▼聖誕倒數Sisley護膚療程。（圖／品牌提供）

Sisley的獨家護膚手法皆由法國總公司的專業小組走訪並受訓於世界各地，融會貫通成獨家手法，像是玫瑰嫩膚護理就會搭配法國玫瑰石英石按摩，其天然礦物質的能量在搭配產品後釋放微能量，讓高效植物精華深入作用到肌膚最底層。

▲▼聖誕倒數Sisley護膚療程。（圖／品牌提供）

最特別的是於敷面膜的過程中會進行一段熊掌按摩，從肩膀開始一直到足部，並指壓足部穴道按摩後，再以熊掌按摩自足部按摩至肩膀，使身體肌膚和心靈皆徹底放鬆後，幫助珍貴成分徹底被肌膚吸收。

▲▼聖誕倒數Sisley護膚療程。（圖／品牌提供）

而Sisley更首度在護理療程中加入玫瑰花瓣足浴，幫助活絡血液循環並加速產品吸收，讓肌膚在溫柔玫瑰的呵護下，沉浸於黑玫瑰的珍寵中，讓肌膚煥然一新，瞬間緊實澎潤，重現彈潤發光肌。

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關鍵字：

sisley, 黑玫瑰, 護理, SPA, 療程
fashion.net

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