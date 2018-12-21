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昨晚又失眠？試試美軍「120秒入睡法」，96%的人照做都管用！

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▲▼美軍120秒入睡法。（圖／翻攝自Pinterest）

▲擁有高質量睡眠，對現代人來說根本是奢求。（圖／翻攝自Pinteresr，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人普遍晚睡，工作和生活上種種壓力加乘，睡眠質量更是每況愈下。每天總想著早點休息，但到了深夜卻總是捨不得睡，更糟的是，等到真的睏了卻又睡不著，隔天更累！若你也有這樣的症頭，不妨試試美國軍方的120秒入睡法。

▲▼美軍120秒入睡法。（圖／翻攝自Pinterest）

Joe.co.uk在一本1981年出版的美軍自助書《Relax and Win: Championship Performance》中，發現了一個快速入睡的古老方法。美國軍方特別記載了這個睡眠方法，宣稱可以幫助你在120秒鐘入睡。
書本裡這麼寫著，首先放鬆臉部肌肉，從舌頭、下巴和臉部周圍的肌肉，接著放鬆肩膀，先放鬆一隻手，接著再換一隻手，呼氣同時放鬆胸部，最後再放鬆你的雙腳。

▲▼美軍120秒入睡法。（圖／翻攝自Pinterest）

接著請在腦海中想像以下的任一情景，你在平靜的湖面躺在獨木舟上，四周只有你和眼前平靜的藍天，又或是你在漆黑的房間裡，躺在黑色天鵝絨的吊床上，清空雜念，不斷默念「不要再想」10秒鐘，可以重複默念。

▲▼美軍120秒入睡法。（圖／翻攝自Pinterest）

根據書本指出，有96%的人經過六星期的練習後，失眠問題皆有改善。當然這個方法不是所有人都適用，以前美國大兵只管打仗，並不像我們現在消耗腦力、眼力，過份關注在太多繁雜事情上，若你為失眠所苦，那就姑且一試吧！

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關鍵字：

失眠, 睡眠, 建議方案, 美軍, 秘訣
fashion.net

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