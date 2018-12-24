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酸甜滋味撲鼻來！GLAMGLOW這次把百香果變成晚霜了

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▲加入百香果油為賣點，就連包裝也是紅皮內黃讓人印象深刻。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

肌膚發光專家GLAMGLOW，這次將百香果精華油加入晚霜內，有超級食物的加持，利用夜間幫肌膚高效修護，讓你越睡越美，隔天早晨的肌膚將會嫩到不可思議！

▲▼ GLAMGLOW晚霜。（圖／品牌提供）

▲很有巧思的設計，由包裝到內容都呼應著百香果元素。（圖／品牌提供，以下同）

這款全新的美肌Q彈魔力精華霜，又被稱為魔力修護小紅瓶，當中加入了充滿高量維生素C、胺基酸與多項維生素成份獨家萃取的百香果精華油，能夠柔嫩肌膚，使用後讓肌膚能處在安定的狀態，另外加入的AHA果酸、 BHA水楊酸 、和PHA乳糖酸三款高效又溫和複合酸類成分，更能溫和去除老廢角質、平滑透亮肌膚。

▲▼ GLAMGLOW晚霜。（圖／品牌提供）

▲晚霜豐潤延展度高，抹在肌膚上就像一層保濕防護膜。

為了和百香果精華油呼應，也特別將瓶身也製成像百香果外皮的深紅色，裡面的乳霜就是果肉般的黃色，真是非常有創意。乳霜一如既往有著香甜味道，在臉上薄塗一層，百香果香甜滋味更是另一種嗅覺享受。

▲▼ GLAMGLOW推出美肌Q彈魔力精華霜。（圖／品牌提供）

▲GLAMGLOW 美肌Q彈魔力精華霜 45ml 售價2,000。

更運用了陽離子吸附科技，透過這項專門的技術，能讓這瓶裝滿保養精華的產品，如同磁鐵正負極/異性相吸的方式在肌膚上發揮最大化的吸附作用。美肌Q彈魔力精華霜帶著正電，而我們的肌膚本身帶著的則是負電，正負電原本就會互相吸引，高效成分能緊密附著於肌膚一整夜，確保修護肌膚、讓其Q彈柔嫩的成分發揮最大效用！

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關鍵字：

GLAMGLOW, 百香果, 晚霜
fashion.net

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