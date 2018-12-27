fb ig video ETtoday search mobile

迪士尼樂園買不到！米奇、米妮2018最終聯名包台灣限量發售

> >

米奇控注意！米奇聯名款持續發燒！美國包包品牌Danielle Nicole繼上次與迪士尼聯名推出一系列公主包包，這次，再度和米奇、米妮攜手推出Danielle Nicole X Mickey Mouse聯名包款！由選品店1893 Boutique在台獨家總代理的Danielle Nicole聯名系列包款，於12月引進最後一波米奇聯名，款式包含：

Danielle Nicole X Mickey Mouse米奇小手包款

融合米奇元素，推出米奇小手後背包、長夾。（後背包$3,200、長夾$1,800）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝） 

經典色系Mickey包

以紅黃白黑經典色為設計，加上做鬼臉的米奇圖案，十分繽紛俏皮，想要不一樣的米奇，就屬這款了！

（後背包$2,980、長夾$1,600）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

米妮蝴蝶結造型包

除了米奇，米妮款式也可愛活潑，以米妮蝴蝶結巧妙遮住眼睛，十足逗趣，兒以銀色為主色的米妮聯名系列，讓米妮也跟著時尚起來。

（米妮後背包$3,080、鍊包$3050、化妝包$990）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Tiffany Leu VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

#MeFashion 終於可以出動毛絨絨大衣！紐約環保皮草品牌Heurueh推出繽紛可愛毛大衣、毛絨帽讓人想抱緊處理！

#MeFashion IG潮人瘋曬！新銳設計品牌KLASSE 14推「聖誕限定禮盒」，這款聖誕禮很可以

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 時尚, DanielleNicole, 米奇
fashion.net

熱門文章

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

酸甜滋味撲鼻來！GLAMGLOW這次把百香果變成晚霜了

HOT・Stuff／2018全球公認爆紅小眾包STAUD　狠甩大牌精品

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

NIKE「黃金施華洛世奇水晶鞋」　狂噴奢華光芒閃瞎路人

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

兒童小沙發「像被媽媽抱」　聯名《怪獸電力公司》毛怪時髦可愛

最潮的迪士尼聯名衣　FILAＸ米奇全系列想一次打包

ET Fashion

推薦閱讀

怎麼捨得吃下去！超療癒「柴犬棉花糖」瞇眼吐舌有夠萌

2019桃花從哪來？十二生肖愛情運勢大公開

朴敘俊4招「男友穿搭」帥哭網友！　大地色＋瞇瞇眼微笑暖炸

網友狂推5款平價唇彩　持久顯色免補妝 花錢如流水的星座Top 5 ！雙子飯局太多、水瓶愛買怪東西 深情男友分享與憂鬱症女友的7個相處方式　不生她的氣、陪伴勝過擁抱 《水行俠》梅拉女王身材太火辣　瘦身5秘訣：別太常上健身房 新垣結衣《非獸性男女》10大金句：「好人的結局註定悲慘」 37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」 37歲宋慧喬發狠瘦出新高度！靠豆腐、檸檬水穩坐女神寶座

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面