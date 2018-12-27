迪士尼樂園買不到！米奇、米妮2018最終聯名包台灣限量發售

米奇控注意！米奇聯名款持續發燒！美國包包品牌Danielle Nicole繼上次與迪士尼聯名推出一系列公主包包，這次，再度和米奇、米妮攜手推出Danielle Nicole X Mickey Mouse聯名包款！由選品店1893 Boutique在台獨家總代理的Danielle Nicole聯名系列包款，於12月引進最後一波米奇聯名，款式包含：

Danielle Nicole X Mickey Mouse米奇小手包款



融合米奇元素，推出米奇小手後背包、長夾。（後背包$3,200、長夾$1,800）

經典色系Mickey包

以紅黃白黑經典色為設計，加上做鬼臉的米奇圖案，十分繽紛俏皮，想要不一樣的米奇，就屬這款了！

（後背包$2,980、長夾$1,600）

米妮蝴蝶結造型包

除了米奇，米妮款式也可愛活潑，以米妮蝴蝶結巧妙遮住眼睛，十足逗趣，兒以銀色為主色的米妮聯名系列，讓米妮也跟著時尚起來。

（米妮後背包$3,080、鍊包$3050、化妝包$990）

※編輯：Tiffany Leu VOGUE.TW

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