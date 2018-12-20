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台灣KOSE宣布雪肌精降2成！和日本藥妝店一樣價錢

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▲▼台灣高絲宣布雪肌精與日本藥妝同步售價 。（圖／品牌提供、翻攝自instagram@sekkisei.official）

▲台灣高絲在年末宣布雪肌精即將降價的好消息。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

在美白保養界地位舉足輕重的雪肌精，進入台灣市場邁入了第33年，為了感謝喜愛雪肌精的每一位顧客，台灣高絲即將在2019年1月1日起調整藥用雪肌精與雪肌精乳液售價，調降價格與日本藥妝店同步，以後再也不用等周年慶，天天都是消費好時機。
▲▼台灣高絲宣布雪肌精與日本藥妝同步售價 。（圖／品牌提供、翻攝自instagram@sekkisei.official）

▲人氣女星新垣結衣為雪肌精代言人，更添品牌好感度。（圖／翻攝自instagram@sekkisei.official）

一直以來，雪肌精都秉持著當初開發者讓保養品「成為肌膚終身伴侶」的信念，長久以來不論匯率的起落，甚少變動過價格，且對於所有商品品項的訂價皆和日本原產國近乎一致。
由於雪肌精是吸引觀光客的金字招牌，在日本部分藥粧通路出現寧可自行吸收成本，以相當大的折扣來當聚客的手段，因此常去日本的消費者最能感覺到價格落差的就是藥用雪肌精(化粧水)和乳液這兩個品項。

▲▼台灣高絲宣布雪肌精與日本藥妝同步售價 。（圖／品牌提供、翻攝自instagram@sekkisei.official）

▲藥用雪肌精含多種漢方植萃與薏仁萃取，對亮白肌膚很有助益。（圖／品牌提供）

為了體恤台灣消費者，台灣高絲特別於2019年開始調整這兩個常賣經典品的價格，凡購買雪肌精系列任一商品皆不再有價格落差，實踐全球化價格，讓價格再無國界之分！只要是藥用雪肌精(化粧水)及雪肌精乳液，不論容量、劑型全都是調整新價格的對象。

▲▼台灣高絲宣布雪肌精與日本藥妝同步售價 。（圖／品牌提供、翻攝自instagram@sekkisei.official）

▲鎖定高端保養的雪肌精御雅系列，全系列也加入降價行列。（圖／翻攝自instagram@sekkisei.official）

這次調價的幅度相當有誠意，調降幅度約15-20%，在其他美粧品不斷漲價的消息中，希望能帶給消費者正向、溫暖與安心感，無需再因價差而購買著不確定來源或真偽的商品。而品牌旗下鎖定頂級市場的雪肌精御雅系列，也宣布同步全系列價格調降。

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關鍵字：

高絲, kose, 雪肌精, 2019, 降價
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