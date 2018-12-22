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南韓又有新拍照手勢！快學TWICE比「chuu愛心」跟上流行

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▲拍照手勢。（圖／美人圈）

韓國流行的拍照手勢有那些呢？從無法退燒的「手指愛心」、一直到當年TWICE超可愛撒嬌手勢「Shy Shy Shy」、還有選秀節目竄紅的「在我心中收藏」等等手勢哪一個沒比過，最近更有新的「Chuu愛心」意味著咬一個愛心給你。

持續發燒！不退流行的手指愛心

引爆全世界的手指愛心真的不要說你不知道，其實是偶像團體INFINITE成員優鉉當時發專輯時，曾在韓綜《柳熙烈的寫生簿》被問到發明了手指愛心，優鉉當時表示：「其實不是我發明的啦！但我大概是從2011年開始，讓這個手指愛心流行起來的。」

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

要說最喜歡這個動作的絕對少不了劉在錫，只要一說拍照絕對要比這個姿勢，從玩默契遊戲、跳舞等等都要放進這個元素。

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

甚至全球，從大陸明星到奇異博士都在擺，不過奇異博士超有障礙的手指愛心也讓網友們笑翻。

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

2016年撒嬌爆棚TWICE歌曲「Shy Shy Shy」

不知道大家還記不記得TWICE有一首非常紅的歌曲《CHEER UP》當中有一段副歌「Shy Shy Shy」就是由可愛爆棚的成員Sana唱，搭配手勢，萌死人的模樣真的讓人融化。

後來有次Sana把Shy Shy Shy唱成Sha Sha Sha，可愛的聲音更是引爆流行語。

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

要說這個手勢紅到什麼程度呢，就連當時爆紅電影《自殺突擊隊》到韓國宣傳時，也請他們擺出這個手勢。

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

2017年超夯「在我心中收藏」手勢

在《Produce 101》中的朴志訓曾在節目裡發明「在我心中收藏」的流行語，想不到這手勢一比出來不得了，整個韓團都在學。像這樣做出照相機拍照的手勢，嘴巴喊「收」「藏」變化兩個姿勢。

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

這個動作一定要搭配短影片，就連演員馬東石、韓彩英都被要求做這個動作呢。

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

幽默的是，當時「2018國民的選擇」選舉節目中，採用的瘋狂韓綜特效，最令人印象深可的是讓嚴肅的政治人擺流行動作，引起當時的話題。

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

全新爆紅手勢！咬一個愛心給你～「Chuu愛心」

最近爆紅的手勢就是這款「Chuu愛心」，來自於韓國本月少女的Chuu曾在活動中比這個手勢而被瘋傳。

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

讓我們來看看這個動作要怎麼做吧，首先將手像TWICE的多賢一樣，擺出大大的圓在嘴前，嘴巴也同時大大的張開。

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

接著嘴巴像咬東西一樣閉緊，閉起來的同時原本手上的圓形動作，立刻變化成愛心的模樣。

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

▲拍照手勢。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG、running man、微博、mnet、MBC藝能研究所

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

南韓, 拍照手勢, 手指愛心, 收藏, chuu, chuu愛心, twice
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