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Etude House被《維尼》小豬佔領了！唇釉、腮紅拿出來補妝超可愛

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編輯／JJ　圖／翻攝自etude house

2019新年的到來，不只要在台灣搶Innisfree跟玩具總動員的聯名商品，更要在南韓搶Etude House與迪士尼小熊維尼推出的聯名系列彩妝，雖然這已經算是第三次Etude House 與迪士尼聯名，不過特別的是，這次主角是小豬喔！粉粉嫩嫩的小豬變成了彩妝，就連眼影、腮紅、口紅顏色都跟小豬一樣可愛！

▲etude house X disney 小熊維尼。（圖／翻攝自etude house）

＃Happy with Piglet 單色眼影

▲etude house X disney 小熊維尼。（圖／翻攝自etude house）

很多網友推薦粉質好又實用的Etude House單色眼影，這次總推出了10個顏色，每個顏色包裝圖案都不一樣！由小豬代表了粉嫩色系列，小熊維尼則是負責偏橘、黃的色調，珠光金色那顆的顏色非常好看啊！另外還有屹耳則是採用了紫色調～

▲etude house X disney 小熊維尼。（圖／翻攝自etude house）

▲etude house X disney 小熊維尼。（圖／翻攝自etude house）

＃Happy with Piglet 唇釉

唇釉的造型真的太犯規了！刷頭蓋上是小豬、小熊維尼跟跳跳虎的造型，耳朵凸出來設計超萌～顏色偏粉橘色調，都是日常好搭配的實用色，讓人忍不住想全部包色～

▲etude house X disney 小熊維尼。（圖／翻攝自etude house）

＃Happy with Piglet 腮紅

腮紅的部分造型也是100 分啊！總共有五個顏色，小豬的頭就包辦了四款，不同的表情和耳朵形狀代表不同的色號，其中PK002與OR202的粉橘色，非常符合2019Pantone所發布的年度代表色「活珊瑚橘」，擦了才能跟得上流行！

▲etude house X disney 小熊維尼。（圖／翻攝自etude house）

▲etude house X disney 小熊維尼。（圖／翻攝自etude house）

＃小豬美妝蛋、保養組

刷具與美妝蛋的部分也有了小豬的加持，感覺化妝也會變得更開心～這次的聯名商品將於2019年1月在南韓開賣，許多網上代購都已經開跑了，喜歡的朋友千萬不要錯過，手刀搶喔！

▲etude house X disney 小熊維尼。（圖／翻攝自etude house）

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關鍵字：

etude house, 美妝, 彩妝, 迪士尼, 小熊維尼
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