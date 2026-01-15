OWNDAYS聯名冰雪奇緣搶先看　小林眼鏡攜手Kakao Friends 萌力爆表

▲OWNDAYS 冰雪奇緣大人眼鏡相當優雅可愛。

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

ＯWNDAYS再度攜手迪士尼，隆重推出全新冰雪奇緣聯名眼鏡系列，有別於過往的設計，本次系列更在日本上市後便被稱為「戴在臉上的輕珠寶」，讓經典角色走進日常，以更精緻、優雅的形式陪你閃耀每一刻。

▲精緻的鏡腳設計能隨著光線折射出光芒。

本次系列共推出 5 款特別設計，靈感源自艾莎的冷冽高貴與安娜的溫暖堅毅。 設計團隊在工藝上進行了奢華升級，每副眼鏡皆隱藏著讓粉絲驚喜的設計細節，鏡腳鑲嵌來自奧地利的施華洛世奇水晶，隨著光線折射出璀璨光芒；鏡腳尾端則運用雷射雕刻或特殊切削工藝，重現雪花、艾倫戴爾國花等經典元素，將《冰雪奇緣》的奇幻世界濃縮於鏡框之中。

▲兒童也能找到專屬的鏡框。

值得一提的是，除了大人鏡框，這次也特別推出了兩款專為孩童量身打造的款式，兒童款採用輕量、親膚且高彈性的TR90材質，確保孩童全天候配戴的舒適與安全。

▲邊荷律化身為小林眼鏡的萌鏡大使。

小林眼鏡攜手韓國超人氣IP Kakao Friends盛大推出年度最萌聯名眼鏡，找來「韓國甜心」邊荷律化身萌鏡大使，戴上「KA勾錐」與「KA閃耀」兩大系列鏡框，以甜美笑容與角色魅力完美同框。

▲KA閃耀系列。

▲超可愛限量周邊只送不賣。

此次推出的兩大系列「KA勾錐」17款與「KA閃耀」30款，將Kakao Friends各個角色們的可愛細節完全展現，從鏡腳內側彩圖、金屬鑄件到金屬吊飾，每一處都萌到讓人目不轉睛。不只如此，購買眼鏡就能把限量周邊帶回家，單筆配鏡滿15,000元成為VIP尊榮會員，還可獲得限量連帽頸枕，從佩戴眼鏡、收納到日常外出，都能讓Kakao Friends 24小時陪伴在側，輕鬆把生活變得更可愛。