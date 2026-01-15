fb ig video search mobile ETtoday

OWNDAYS聯名冰雪奇緣搶先看　小林眼鏡攜手Kakao Friends 萌力爆表

>

▲▼冰雪奇緣眼鏡。（圖／品牌提供）

▲OWNDAYS 冰雪奇緣大人眼鏡相當優雅可愛。

記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

ＯWNDAYS再度攜手迪士尼，隆重推出全新冰雪奇緣聯名眼鏡系列，有別於過往的設計，本次系列更在日本上市後便被稱為「戴在臉上的輕珠寶」，讓經典角色走進日常，以更精緻、優雅的形式陪你閃耀每一刻。

▲▼聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲▼聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲精緻的鏡腳設計能隨著光線折射出光芒。

本次系列共推出 5 款特別設計，靈感源自艾莎的冷冽高貴與安娜的溫暖堅毅。 設計團隊在工藝上進行了奢華升級，每副眼鏡皆隱藏著讓粉絲驚喜的設計細節，鏡腳鑲嵌來自奧地利的施華洛世奇水晶，隨著光線折射出璀璨光芒；鏡腳尾端則運用雷射雕刻或特殊切削工藝，重現雪花、艾倫戴爾國花等經典元素，將《冰雪奇緣》的奇幻世界濃縮於鏡框之中。

▲▼聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲兒童也能找到專屬的鏡框。

值得一提的是，除了大人鏡框，這次也特別推出了兩款專為孩童量身打造的款式，兒童款採用輕量、親膚且高彈性的TR90材質，確保孩童全天候配戴的舒適與安全。

▲▼聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲邊荷律化身為小林眼鏡的萌鏡大使。

小林眼鏡攜手韓國超人氣IP Kakao Friends盛大推出年度最萌聯名眼鏡，找來「韓國甜心」邊荷律化身萌鏡大使，戴上「KA勾錐」與「KA閃耀」兩大系列鏡框，以甜美笑容與角色魅力完美同框。

▲▼聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲KA閃耀系列。

▲▼聯名眼鏡。（圖／品牌提供）

▲超可愛限量周邊只送不賣。

此次推出的兩大系列「KA勾錐」17款與「KA閃耀」30款，將Kakao Friends各個角色們的可愛細節完全展現，從鏡腳內側彩圖、金屬鑄件到金屬吊飾，每一處都萌到讓人目不轉睛。不只如此，購買眼鏡就能把限量周邊帶回家，單筆配鏡滿15,000元成為VIP尊榮會員，還可獲得限量連帽頸枕，從佩戴眼鏡、收納到日常外出，都能讓Kakao Friends 24小時陪伴在側，輕鬆把生活變得更可愛。

關鍵字：

冰雪奇緣, KakaoFriends, 聯名眼鏡, 施華洛世奇, 兒童眼鏡, owndays, 小林眼鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場

宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場

禾浩辰求婚成功來Longchamp挑禮物寵妻　宋芸樺承諾「會給大紅包」 賈永婕響應《赤手獨攀台北101》直播　先攀101至高點高呼：腿很軟 吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談 不再委屈自己！學會「5件事」幫你設立溫柔邊界感 最愛跟前任當朋友星座Top 3！第一名完全斷不了聯絡　因為太念舊 感情不要用力追！Melody曝心聲：吸引比追逐更重要 LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面