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超逼真Gameboy有「超實用功能」！　3C控全淪陷

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▲Apple Watch充電座（圖／翻攝自www.elago.com）

▲這個Gameboy真的太逼真啦～（圖／翻攝自www.elago.com）

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小時候沒有智慧型手機、沒有通訊軟體，打發時機都只能靠掌上型遊戲機Gameboy（暴露小編年紀了），雖然只有幾個遊戲，但回想起來卻意猶未盡！現在網路上出現一款逼真又實用的小物，超實用功能讓男人們、3C控立刻淪陷。

▲Apple Watch充電座（圖／翻攝自shopping.openboxstyle.com）

▲先前復刻麥金塔電腦的外型，超逼人剁手～（圖／翻攝自shopping.openboxstyle.com）

配件設計公司Elago在2017年，以麥金塔（Macintosh）電腦造型，打造成Apple Watch充電座，螢幕上甚至保留「磁碟機」插槽，讓人一秒掉入回憶長河。復古又考究的設計，引起廣大網友討論聲浪。

▲Apple Watch充電座（圖／翻攝自www.elago.com）

▲Apple Watch充電座（圖／翻攝自www.elago.com）

▲簡簡單單就能幫Apple Watch充電囉。（圖／翻攝自www.elago.com）

而現在又「神還原」大家心中都無法忘懷的Gameboy，將面板上的按鍵全都完美復刻，也因為Apple Watch沒有防護裝置，因此特別選用彈性極佳的矽膠材質，防止在充電時移動會造成刮傷。將錶放入充電後會切換成夜間模式，很適合拿來作為鬧鐘、夜間照明。

▲Apple Watch充電座（圖／翻攝自www.elago.com）

▲Apple Watch充電座（圖／翻攝自www.elago.com）

這個充滿濃厚懷舊風情的充電座，適用於Apple Watch 1到4代全系列，外觀上除了經典的灰白色，更有黑色、深藍丹寧、橘紅色等，讓經典也有了全新風貌。目前官網售價15.99美金（約台幣491元），用來年末送禮是很不錯的選擇，隨時都能重溫美好童年，好想要啊～

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關鍵字：

Gameboy, Game boy, 充電, Apple Watch, 充電座, 復古, Elago
fashion.net

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