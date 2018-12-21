列入清單！「毛穴面膜」狂賣1.5萬包　台隆手創館2018銷量TOP10大公開

▲台隆手創館2018年度熱銷商品，保養、療癒、環保都上榜。（圖／台隆提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雜貨連鎖通路台隆手創館，趁2018年末發表旗下年度TOP10銷量商品，其中保養商品就占6成，顯示台灣民眾對於身體與肌膚保養還是相當重視，而且很積極嘗試新商品！不過對於保守型的消費者，適合大部分民眾使用且有口碑的商品，仍是最好的選擇，其中奪下年度冠軍的「毛穴面膜」年銷量破表，而且還連續2年拿下冠軍，想保養就從它下手！

TOP10 毛穴撫子男子用零毛孔面膜

默默賣出高人氣的毛穴撫子系列，男性面膜銷量也不落人後，主打含膠原蛋白、玻尿酸、絲瓜、洋甘菊萃取等豐富保濕精華，讓乾燥肌膚補充水分潤澤保濕，冬天敷完後感受更明顯，單盒售價250元。

▲男性面膜今年也上榜。

TOP9 Saborino早安面膜

32枚售價575元的入門價，就算每天早上用一片也不心疼，標榜不用洗臉起床直接敷，60秒就完成洗臉、保養與保濕打底，取下後即可上妝，每天都可多睡10分鐘，2019／1／1前推出特價466元優惠。

▲多量又划算的包裝，標榜早上不用洗臉。

TOP8 IRIS 3D安心口罩

近年空污議題受重視，加上流感好發期，口罩成為民生必備品，35枚大容量共199元的售價，在家囤貨也不佔空間，且使用各別包裝，不但衛生也很好攜帶，也成為年度TOP熱銷商品。

▲配戴的舒適感讓許多民眾回購。

TOP7 紓壓香蕉

在日本也造成流行的舒壓小物商品，沒想到在台灣也持續熱賣，具伸展拉長的特性材質，讓民眾發洩心中第一口怨氣，也成為不少人送禮的選擇， 售價180元。

▲香蕉造型可以隨意柔捏出氣。

TOP6 GUM牙周護理潔齒液960ml按壓瓶

潔齒口腔今年很受注目，號稱在睡前使用就能持續抑制牙菌斑，讓早晨口腔清新，擺脫異味困擾，且無酒精成分，受到大眾青睞，售價479元，2018年底前特價299元。

▲主打防口臭的護理齒液。

TOP5 白金萬毛牙刷 銷量破2500支

近期熱賣的超話題牙刷，緊密排列的細毛就像密化妝刷，主打提取纖維中高抗菌性白金奈米，透過專利技術塗遍刷毛與本體，其刷毛植入高達2萬根，且免用牙膏即可刷牙清潔口腔， 售價490元，2019／1／1前特價399元。

▲話題萬毛牙刷，號稱牙齦不流血。

TOP4 Wafood Made酒粕面膜 銷量破3500份

日本人發現酒粕讓製酒女性的手光滑美麗，進而研發出的美膚用品，主打具滋潤感和有助產生透明感的光滑白皙肌膚，售價570元，2019／1／1前特價485元。

▲有泥狀與液狀的材質可選擇。

TOP3 Animal Life狗瑜珈大師 銷量破5000個

朝隈俊男ANIMAL LIFE系列在今年紅到翻天，生活化又搞笑逗趣，搭配不敗的動物萌，讓消費者爭相收藏，為生活壓力大的日常增添療癒氣息，也是首度進入台隆熱銷榜的療癒公仔， 售價150元。

▲看到可愛狗狗做瑜伽，平靜療癒。

TOP2 mocodo環保玻璃吸管5件組 銷量破10,000組

隨著2019年環保限塑法案與議題愈來愈升高的趨勢，熱愛手搖飲品的台灣民眾，因應政策讓相關環保商品大熱賣，主打連收納盒都是環保材質，並有粗細2種無毒玻璃吸管，冷熱飲都能使用，可機洗可烘乾，還有專用吸管刷， 售價450元，2019／1／1前，特價259元。

▲透明玻璃吸管清潔方便，符合環保。

TOP1 石澤研究所毛穴撫子日本米精華保濕面膜 銷量破15,000包

默默狂賣的毛穴撫子面膜，主打日本國產米萃取精華，仍夠為毛孔增加濕度，加強保濕效果，讓乾燥毛孔變得不乾澀脫皮，且號稱5分鐘即可完成肌膚保養，店員表示此款商品回購率高，且有許多觀光客一進門就指名，甚至還有很多陸客來掃貨， 售價250元。

▲毛穴撫子日本米精華保濕面膜，默默熱賣。

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