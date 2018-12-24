泫雅首次情侶畫報公開！穿FENDI洋裝緊牽男友，網讚「戀愛了」

▲泫雅和師弟 E'Dawn首次拍攝情侶畫報。（圖／翻攝自IG@dazedkorea、hyunah_aa）

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「小野馬」泫雅和師弟 E'Dawn愛的高調，堪稱「南韓最潮情侶檔」，什麼風格都能完美消化。近日兩人到巴黎拍攝首次情侶畫報，前衛又復古的嘗試，讓粉絲們紛紛大讚「又戀愛了」。

▲泫雅和E'Dawn畫報大受好評。（圖／翻攝自IG@dazedkorea、hyunah_aa）

泫雅和師弟 E'Dawn離開公司之後反而更高調，只要一起亮相就成為焦點。這段時間常常可以看到，泫雅在個人IG上公開巴黎拍攝的照片，光是幕後翻拍就讓粉絲超期待。近日DAZED工作室終於公開了畫報，復古大膽的風格廣受好評。

▲泫雅和E'Dawn親密互動。（圖／翻攝自IG@dazedkorea、hyunah_aa）

泫雅和E'Dawn穿上復古的撞色上衣，佩戴粗框造型眼鏡，靠坐在一起露出自然的微笑，只有手輕輕碰到彼此，就已經讓人閃瞎。

哪怕是換上毛衣POLO衫也潮度破表，泫雅和E'Dawn緊緊牽手，中分髮型仿佛回到80年代，靠在車前也能拍出超強畫報。

▲泫雅穿著Fendi洋裝和長靴。（圖／翻攝自IG@dazedkorea、hyunah_aa、FENDI官網）

厭世風格一樣夠看，兩人牽著手看向鏡頭，依舊甜蜜感十足。此次泫雅造型選擇FENDI經典土黃色背包以及銀色長靴，搭配2019度假系列長裙，中分長髮配上復古大波浪捲，果然只有泫雅能演繹這樣的時尚。

一旁的男友E'Dawn也一起穿上FENDI中高筒長襪，前衛的煙熏妝容和眼線都完美消化，首次畫報就相當成功，也讓粉絲們更加期待他們之後的作品。

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