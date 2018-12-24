說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻　還成小說題材

▲特殊的圖案與配色，讓lululemon很搶眼。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

lululemon，對這牌子最初且深的印象，跟它在台灣開店無關，而是來自名為《我是一個媽媽，我需要柏金包》的小說，書裡寫著，紐約上東城每個人都要有一件lululemon，穿上這牌的瑜伽服，等於昭告天下：「我有時間運動，而且看看我的身材。」

如此浮誇的形容，印象怎麼能不深刻？因此當2017年lululemon進軍台灣，腦中立刻浮現：「就是書裡的那個牌子啊！」

▲2018賺最多的超模坎達兒珍娜，穿lululemon服裝秀出好身材。（圖／達志影像）

會成為小說內容，與lululemon講究的材質、獨到的銷售手法有很大關連，更令人驚訝的是，一條瑜伽褲平均要價超過3千元，比一般市場上的價格高了至少30％，竟然照樣呼風喚雨，業績年年增長。

這品牌到底怎麼開始、怎麼經營的？快了解一下。

Lululemon創立於1998年，至今剛好滿20歲，雖不算超級老牌，但也是在運動風大盛之前的事，因此它不是因時髦而起，而是為了運動，瑜伽是最開始的分眾市場，創辦人Chip Wilson相中這一點，在加拿大溫哥華開始事業，白天是設計工作室、晚上是瑜伽教室，

▲坎達兒珍娜以lululemon瑜伽褲搭出都會感十足的風格。（圖／達志影像）

為女性打造舒適又具機能性的瑜伽服是品牌開始的想法，既然從分眾市場出發，找對人宣傳很重要，Lululemon與瑜伽老師合作，提供他們服裝，再聽取他們穿了之後的感想，作為研發改進的參考，這樣的模式至今仍未改變，直接面對顧客，才能讓產品逐步修正，而且是對的方向。

「褲牆」是Lululemon店內的重要角落，顧名思義，整面牆展示了各種不同功能的褲子，消費者先依據常做的運動挑出適合的幾款，試穿後再看看喜歡哪一種觸感，決定要買單的是什麼。

▲lululemon店內最著名的「褲牆」。（圖／記者林明瑋攝）

其中女生褲子的銷售冠軍是Align Pant，親膚、吸濕排汗、高度彈力，加上能在運動時穩定核心的高腰設計，穿了就會愛上，男生最著名的熱銷褲，則是名字超可愛的「防止撞蛋褲」（ABC Pant ，Anti-Ball Crushing），特殊設計讓褲襠不會緊貼肌膚、降低胯下壓迫感。

▲lululemon強調機能性，內衣等也是強項。（圖／記者林明瑋攝）

Lululemon早已不只處於瑜伽世界，觸角伸向許多不同運動，甚至適合日常穿著，更何況運動風大起，同套衣服能進健身房也能走在大街上，穿Leggings不用刻意遮掩下盤，就像許多大明星那樣（但駝趾還是要注意一下），多麼輕鬆愉快。

為了農曆新年，lululemon推出膠囊系列，紅色是當然的要素，女裝以亞洲風格的掛毯印花為靈感，男士則運用迷宮圖案，大紅的T恤、褲子，都充滿喜氣。

▲為農曆年推出的限定系列，喜氣洋洋。（圖／品牌提供）

最後再回到《我是一個媽媽，我需要柏金包》，作者寫著：「我發現這個品牌的魅力，在於衣服緊緊包著你整個人……還可以把身上所有東西提起來，但又有赤落落把身材全都展露出來的感覺。」嗯，把所有東西提起來，除了好好運動，好的衣服也很重要，怪不得lululemon能如此殺，夠貴，業績也夠好

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