fb ig video ETtoday search mobile

有草莓香味！《玩具總動員》熊抱哥超萌家居用品　讓少女心大噴發

> >

▲熊抱哥。（圖／翻攝自官方網站）

編輯／Ping　圖／翻攝自Belle Maison

迪士尼從前都是主角當家，但是現在配角也出頭天啦！因為這次皮克斯與日本雜貨網站Belle Maison聯名，推出一系列的「熊抱哥」家居用品，雖然抱哥在電影中是位反派，但可愛的外型依舊受到歡迎～不管是療癒的抱哥娃娃，又或是皮克斯床包組，每一款都讓女孩們的少女心大爆發。

▲熊抱哥。（圖／翻攝自官方網站）

＃床包組

超夢幻的床包組，除了被套是熊抱哥外，床單套與枕頭套上還有小彩蛋喔！上面不只有熊抱哥的小臉臉和拐杖，還有玩具球與同樣是玩具總動員一角的小丑，讓影迷們徹底瘋狂，這組床包非買不可啊。

▲熊抱哥。（圖／翻攝自官方網站）

▲熊抱哥。（圖／翻攝自官方網站）

＃生活小物

另外還有推出多款非常實用的生活小物，不管是分類盒、洗衣袋或是地墊等，都可以看到萌萌的抱哥與玩具總動員家族喔～讓人只想宅在家裡享受被皮克斯包圍。

▲熊抱哥。（圖／翻攝自官方網站）

超可愛的洗衣袋有分成兩款，其中一款是抱哥，另一款則是三眼怪，這兩位可以說是配角裡的萌值擔當啊～

▲熊抱哥。（圖／翻攝自官方網站）

▲熊抱哥。（圖／翻攝自官方網站）

就是要讓玩具總動員充滿房間裡的每個角落！除了有廁所、玄關地墊，還有馬桶蓋罩，完全讓你的視線離不開它們啊。

▲熊抱哥。（圖／翻攝自官方網站）

▲熊抱哥。（圖／翻攝自官方網站）

＃熊抱哥娃娃

最後還有超可愛的抱哥娃娃，感覺好像從電影中跳出來陪伴我們一樣！而且這隻熊抱哥總共有75公分那麼大喔，不管是看電視、睡午覺，只要抱著它就一定能感覺到滿滿的溫暖與療癒。

▲熊抱哥。（圖／翻攝自官方網站）

這系列現正熱賣中，喜歡的捧油們可以到日本雜貨網站Belle Maison購買或是找代購喔～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

皮克斯, 迪士尼, 玩具總動員, 日本, 聯名, 熊抱哥, 家居用品
fashion.net

熱門文章

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！親自公布鞋子「最大亮點」

趙薇狠減13公斤大翻紅　成BURBERRY代言人PK周冬雨

Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣賣得到！

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

ET Fashion

推薦閱讀

真的是「佛系毛帽」！針織螺髮+超大耳垂一秒變神明

容易生氣、吃東西不正常　5種症狀代表你該休長假了

2019「4星座」愛情有狀況！雙魚孤獨病、水瓶控制欲強

奧斯塔羅12星座一周運勢1231-0106　天蠍事業起飛、雙子可能劈腿 2019年「四大生肖犯太歲」　改運秘笈全公開！ 「100%防水鞋」來了！　即便豪大雨來襲，腳永遠是乾的 女神天心6大「保養箴言」　皮膚爆好完全看不出已過40歲 什麼樣的人養什麼樣的狗！這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～ 時尚最高境界！同一套單品Jennie、Lisa分著穿都超帥氣 威廉凱特的聖誕派對超暖心！只邀請「他們」沒有王室成員

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面