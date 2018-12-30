有草莓香味！《玩具總動員》熊抱哥超萌家居用品　讓少女心大噴發

編輯／Ping 圖／翻攝自Belle Maison

迪士尼從前都是主角當家，但是現在配角也出頭天啦！因為這次皮克斯與日本雜貨網站Belle Maison聯名，推出一系列的「熊抱哥」家居用品，雖然抱哥在電影中是位反派，但可愛的外型依舊受到歡迎～不管是療癒的抱哥娃娃，又或是皮克斯床包組，每一款都讓女孩們的少女心大爆發。

＃床包組

超夢幻的床包組，除了被套是熊抱哥外，床單套與枕頭套上還有小彩蛋喔！上面不只有熊抱哥的小臉臉和拐杖，還有玩具球與同樣是玩具總動員一角的小丑，讓影迷們徹底瘋狂，這組床包非買不可啊。

＃生活小物

另外還有推出多款非常實用的生活小物，不管是分類盒、洗衣袋或是地墊等，都可以看到萌萌的抱哥與玩具總動員家族喔～讓人只想宅在家裡享受被皮克斯包圍。

超可愛的洗衣袋有分成兩款，其中一款是抱哥，另一款則是三眼怪，這兩位可以說是配角裡的萌值擔當啊～

就是要讓玩具總動員充滿房間裡的每個角落！除了有廁所、玄關地墊，還有馬桶蓋罩，完全讓你的視線離不開它們啊。

＃熊抱哥娃娃

最後還有超可愛的抱哥娃娃，感覺好像從電影中跳出來陪伴我們一樣！而且這隻熊抱哥總共有75公分那麼大喔，不管是看電視、睡午覺，只要抱著它就一定能感覺到滿滿的溫暖與療癒。

這系列現正熱賣中，喜歡的捧油們可以到日本雜貨網站Belle Maison購買或是找代購喔～

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