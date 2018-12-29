IG超夯「船錨手環」推輕珠寶！　玫瑰金紅鶴項鍊超吸睛

▲超夯的「船錨手環」推出新飾品啦！（圖／翻攝自paul_hewitt IG）

記者楊坊士／台北報導

在IG上有著超高曝光度的「船錨手環」，是來自北德的品牌PAUL HEWITT，以手環打開知名度的他們，繼拓展到手錶領域後，輕珠寶首飾系列也在2017年春夏推出。近期獻上全新設計，像是單腳站立的紅鶴，成為手鍊、項鍊的主角，配上玫瑰金材質，相當百搭又吸睛。





▲全新飾品可以看得出是從招牌的「船錨」延伸。（圖／翻攝自paul_hewitt IG）

品牌來自於英國人Paul Edward Hewitt愛上北德女孩，因此移居歐登堡開設結合英倫與北德風格的男裝店。100年後，他的曾孫以此故事為靈感，於2009年創立品牌，並將船錨標誌作為主要設計。

▲象徵深刻美好愛情的火鶴，配戴起來相當吸睛。（圖／翻攝自PaulHewitt微博）

而繼一開始的珠寶飾品系列，有了船錨手環、愛心及船錨吊牌造型項鍊，在這個冬天又推出全新的「紅鶴」設計，牠們一生只有一個伴侶，有著深刻又美好的愛情寓意，在項鍊、手鍊上都有玫瑰金、銀色與金色款式能選擇，隨時提醒你珍惜身旁的人。

▲充滿濃濃異國風情呀～（圖／翻攝自paul_hewitt IG）



新設計當然不止於此，還有升級版的「珍珠船錨」、北極星、幸運船、船踏板、右舷等，皆是從船錨元素作延伸，同樣都有玫瑰金、金、銀三色可挑選，並有項鍊、手鍊、戒指等品項。想要為生活來點異國風情？或許是不錯的選擇。

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