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網友惡搞《復仇者聯盟4》　金鋼狼、唐老鴨全加入對抗薩諾斯

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編輯／Duke　圖／翻攝自Youtube「How It Should Have Ended」

萬眾期待的《復仇者聯盟4：ENDGAME》將於明年（2019）四月上映，在本月發布的預告片中，其中一段是蟻人找上美國隊長、黑寡婦的畫面，讓觀眾猜測這些英雄很可能就是打敗薩諾斯的關鍵角色，而日前國外知名Youtuber「How It Should Have Ended」就為此推出惡搞版本，讓DC英雄、迪士尼等角色入鏡，設計對白也相當有趣呢！

▲復仇者聯盟惡搞預告片。（圖／翻攝自Youtube「How It Should Have Ended」）

在《復仇者聯盟4：ENDGAME》預告片中，蟻人出現在監視器畫面上，詢問美國隊長能不能讓他進去，而「How It Should Have Ended」就以此片段為發想，讓眾多知名角色一一詢問美國隊長能否加入反擊薩諾斯的陣營，畢竟在薩諾斯「彈指」之後，世界上少了一半的人口，驚奇4超人變成3超人，超級特工隊一家五口也只剩3人，還有X戰警的金鋼狼、迪士尼的唐老鴨、DC的超人與蝙蝠俠，以及即將加入復仇者聯盟的死侍等，眾多人物大雜燴的畫面，實在令人哭笑不得。

▲復仇者聯盟惡搞預告片。（圖／翻攝自Youtube「How It Should Have Ended」）

▲復仇者聯盟惡搞預告片。（圖／翻攝自Youtube「How It Should Have Ended」）

▲復仇者聯盟惡搞預告片。（圖／翻攝自Youtube「How It Should Have Ended」）

▲復仇者聯盟惡搞預告片。（圖／翻攝自Youtube「How It Should Have Ended」）

▲復仇者聯盟惡搞預告片。（圖／翻攝自Youtube「How It Should Have Ended」）

▲復仇者聯盟惡搞預告片。（圖／翻攝自Youtube「How It Should Have Ended」）

▲復仇者聯盟惡搞預告片。（圖／翻攝自Youtube「How It Should Have Ended」）

而在此惡搞預告片中也安插了一個彩蛋，就是美國隊長相信蜘蛛人並沒有被薩諾斯消滅，因為在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，其中一個彩蛋便是動畫版《蜘蛛人》即將推出的預告，「How It Should Have Ended」因此安插了美國隊長堅信蜘蛛人並沒有死的環節，幽默又有趣的呈現方式留給觀眾無限的想像空間，在《復仇者聯盟4》上映之前，不妨看看這部惡搞影片回味一下。

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關鍵字：

復仇者聯盟4, 漫威, 蝙蝠俠, 唐老鴨, DC, 薩諾斯
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