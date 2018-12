網友惡搞《復仇者聯盟4》　金鋼狼、唐老鴨全加入對抗薩諾斯

編輯/Duke 圖/翻攝自Youtube「How It Should Have Ended」

萬眾期待的《復仇者聯盟4:ENDGAME》將於明年(2019)四月上映,在本月發布的預告片中,其中一段是蟻人找上美國隊長、黑寡婦的畫面,讓觀眾猜測這些英雄很可能就是打敗薩諾斯的關鍵角色,而日前國外知名Youtuber「How It Should Have Ended」就為此推出惡搞版本,讓DC英雄、迪士尼等角色入鏡,設計對白也相當有趣呢!

在《復仇者聯盟4:ENDGAME》預告片中,蟻人出現在監視器畫面上,詢問美國隊長能不能讓他進去,而「How It Should Have Ended」就以此片段為發想,讓眾多知名角色一一詢問美國隊長能否加入反擊薩諾斯的陣營,畢竟在薩諾斯「彈指」之後,世界上少了一半的人口,驚奇4超人變成3超人,超級特工隊一家五口也只剩3人,還有X戰警的金鋼狼、迪士尼的唐老鴨、DC的超人與蝙蝠俠,以及即將加入復仇者聯盟的死侍等,眾多人物大雜燴的畫面,實在令人哭笑不得。

而在此惡搞預告片中也安插了一個彩蛋,就是美國隊長相信蜘蛛人並沒有被薩諾斯消滅,因為在《復仇者聯盟3:無限之戰》中,其中一個彩蛋便是動畫版《蜘蛛人》即將推出的預告,「How It Should Have Ended」因此安插了美國隊長堅信蜘蛛人並沒有死的環節,幽默又有趣的呈現方式留給觀眾無限的想像空間,在《復仇者聯盟4》上映之前,不妨看看這部惡搞影片回味一下。

