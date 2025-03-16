火鍋吃到飽新選擇！3家「菜盤自助吧」滿腹而歸　滷肉飯、爆米花無限吃

文／人物誌

天氣寒冷時，不管是與三五好友相約，或是一個人享用火鍋，幸福感便會急遽上升。單點、套餐和吃到飽，火鍋的形式多樣，而近幾年也發展出了「菜盤自助吧」的新模式，除了單點鍋底與肉主食，其他的食材皆可吃到飽。

這樣的折衷之道，完全是單點想吃飽卻覺得消費金額貴、選擇吃到飽又自覺是賠錢貨的人的「吃鍋最佳方案」。不論你是何者，跟著本篇推薦設有菜盤自助吧的3家火鍋店去踩點，相信能盡興滿腹而歸的。

肉之間大盤肉幸福鍋物

西門町成都路上的「肉之間大盤肉幸福鍋物」，偌大的招牌甚是顯眼。每次經過時，總是有不少人潮在排隊，尤其假日更是一位難求。而在得知朋友的食用評價後，便把它從待吃清單中撈出，約了幾個飯友去一探究竟。

▲肉之間大盤肉幸福鍋物是馬辣集團全新的個人鍋物品牌。（圖／ichirochen）

肉之間是馬辣集團全新的個人鍋物品牌，而它的自助吧中最吸引人的就是四種台式經典小吃，有阿公豬油拌飯、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯和阿嬤瓜仔肉飯，還有一旁取不盡的麻油炸蛋和古早味小香腸，讓人回過神才發現已經扒了好碗飯。

除了魅力十足的拌飯類，蔬菜、火鍋料的品項也很多樣，而其中最推薦Q彈鮮美的翡翠虱目魚滑、手打花枝漿。多款麵食更是可以搭配醬料區多達20種的配料，調成自己喜愛口味的拌麵。最後，再以哈根達斯的冰淇淋來收尾，真是令人心滿意足。不過，美中不足的是用餐只有90分鐘，想邊吃邊聊就有點趕了。

│美食在哪裡│◎台北市萬華區成都路68號2樓

這一小鍋（呷bar店）

前一陣子，與友人在其位於永和的工作室艱辛地忙完某個案子後，決定要吃個大餐來犒賞自己。而在他的推薦下，我們來到了這一小鍋永和保平店，打算大快朵頤一番。

▲這一小鍋保平店是與85℃聯手的複合式店型。（圖／ichirochen）



這一鍋餐飲集團旗下的個人小火鍋品牌「這一小鍋」有兩種不同消費方式的店型，分別是一般的「經典店」和附有自助吧的「呷bar店」。而保平店是與85℃聯手的「複合式店型」，店內有蔬菜、火鍋料飲料等豐富多樣的自助吧區可以無限享用。比較特別的是，餐後還有麵茶口味的霜淇淋可一嘗。

編輯悄悄說：訂位前，要注意只有「呷bar店」才有自助吧哦！

│美食在哪裡│◎各分店

八方悅鍋物

年初時，與搬至桃園而許久未見的好友約在新北大都會公園相聚，因會合時己接近中午，於是便打算先用餐。在挑選餐廳時，看到評價不錯的「八方悅鍋物」，我們就快步走到店裡，以免人多了要排隊，果不然進店沒多久，人潮就聚集起來了，而這也讓人少了些踩雷的疑慮。

▲八方悅鍋物自助吧有提供爆米花。（圖／ichirochen）



八方悅的自助吧雖然沒有到很多樣，但價錢也平價了許多。除了單鍋的食材新鮮外，自助吧則有滷肉飯、爆米花、飲料、咖啡、冰淇淋，以及無限量供應的熟麵與冬粉；醬料種類也很豐富。如果是喜歡蕃茄的人，湯底一定要點店家自製的「酸甜蕃茄」，它可是讓好友讚不絕口；而爆米花也很推薦，畢竟在餐點上齊前，好友就吃了兩碗呢！

│美食在哪裡│◎各分店

延伸閱讀

牛肉麵的華麗變身 星級酒店牛肉麵帶來全新味蕾體驗

樂華夜市 5 種人氣美食推薦：爆汁臭豆腐、隱藏口味薄脆蔥油餅……，還有很夯的熱呼呼梅花糕



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。