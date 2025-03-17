皮膚科醫師教你逆齡捷徑　分齡抗皺、醫美前後養護更有感

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

愛美人們一生都在對抗老化，但是要怎麼知道自己開始經歷衰老，只要發現臉上的壓痕久久未消失，甚至表情動態紋路加深加長，都是老化的徵兆，iSKIN尚行美健康聯合診所院長盧靜怡更指出，可以透過分齡抗皺，並且加強醫美前後的養護，讓肌膚可以維持更有感的逆齡。

＃分年齡抗皺

針對每個年紀的肌膚都有所不同，適合的方案以及產品也會有所差異，盧靜怡認為，可以分為20、30、40代進行保養，根據不同的膚況以及老化程度，大致可以分為以下三種區間。

年紀20＋：防曬、保濕、抗氧化保養、預防性肉毒桿菌素

年紀30＋：防曬、保濕、抗氧化保養、預防性肉毒桿菌素、電音波

年紀40＋：防曬、保濕、抗皺修護保養、預防性肉毒桿菌素、電音波或其他醫美療程

＃抗皺療程呵護

醫美儼然已經成為不少人逆齡的選擇，但是想要讓療程效果好、延長時間，盧靜怡也建議，術前可以強化醫美限制部位之抗皺保養打理，術後黃金3小時不平躺、並且做好表情管理，強化抗皺保養來延長效果。可見醫美有其高效快速的優點，但日常修護保養依舊是必須持續進行的要素。

【推薦抗老單品】

＃修麗可 P-TIOX超胜肽抗皺極光精華，30ml、售價4990元

以科學護膚為基礎的修麗可注重成分配方，針對肌膚皺紋推出全新P-TIOX超胜肽抗皺極光精華，運用乙醯六肽-8、三胜肽減緩ACH致皺因子，讓肌膚細緻平滑，搭配菸鹼醯胺以及海藻萃取物，能夠舒緩修復肌膚，同時更能夠讓肌膚散發彈性澎潤，PHA葡萄糖酸內酯，溫和提升肌膚光澤與細緻度，從點線面各層面加強肌膚逆齡感。

＃朵茉麗蔻 乳霜20，30g、售價3900元

來自日本再春館製藥所的朵茉麗蔻，從創立之初就把焦點放在肌膚老化問題，並以「和漢配方」喚醒基礎根本力，1974年更研發出日本史上第一支膠原蛋白乳霜，在品牌50週年之際，更發表第21代全面更新的「乳霜20」；將史上最高傑作的膠原蛋白來源成分「海鰻膠原蛋白」進行發酵水解，萃取出世界首創發酵多效膠原蛋白，並且搭配熊本珍珠柑精華、黑棗精華、黃耆精華、不知火菊精華，可以從根源抑制老化，重現肌膚潤澤、彈力。

＃ARTISTRY雅芝 賦活緊緻抗老精華，30ml、售價2980元

針對肌膚的糖化反應，雅芝將身體保養延續到肌膚上，運用最近很紅的康普茶發酵物阻斷糖化反應，避免膠原蛋白流失，搭配紐崔萊自有有機農場種植的專利仁伯白奇亞籽，透過微脂囊技術包覆，讓肌膚更深層吸收，達到全方位緊緻拉提，改善肌膚鬆弛感。