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【奧斯塔羅】愛說教、急性子　你討人厭的個性是什麼？

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▲12星座。（圖／奧斯塔羅）

人與人之間的相處，總會因為不夠熟識而不好意思點出對方的毛病，今天奧斯就要和你一起來看看，你有沒有什麼需要調整的個性吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，其實你們的個性有著逃避或不積極的狀況存在，因為這樣的牌組代表休息及觀察，所以當你在面對問題或者狀況時，都習慣觀察一下才付諸行動，你不是那種衝動或是搶第一的人，你寧可多花點時間觀察與思考，畢竟你可挺討厭衝動壞事，只是也因為如此，有時候個性比較急躁的朋友，就會被你急個半死，雖說有耐性多思考是好事，但奧斯還是要提醒你想好了就要趕快付諸行動，別只在原地思考而已唷！

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選擇到這組牌的朋友，每每交上朋友就挺喜歡照顧人的，這樣的牌組代表包容、體貼以及照顧，所以你們在朋友中扮演的角色就像照顧者一樣，總是照顧著周遭的朋友，當然這不是件壞事，但偏偏你們就是那種喜歡照顧朋友，又喜歡碎念的人，你可能看不慣朋友的一些舉止或行動，或是在生病的時候你會照顧他們，但又不免俗地念上幾句，出發點當然是希望朋友都可以好好的，但偶爾就變得像老媽子一樣，跟前跟後的嘮叨囉！

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選到這組牌的朋友，你的自我意識可就強烈許多囉！畢竟這樣的牌組代表自我意識以及掌握，因此你會發現大多時候會是你在決定事情，或者是當團體內的號召者，你的個性很特別，天生就是個路見不平的人，尤其是在你認為很重要的朋友被欺負時，你絕對是站在第一個為她抱不平的人，對朋友來說你當然是個挺棒的朋友，但也因為如此你常在不知不覺之間得罪了許多人，關於這點，奧斯就要提醒你要多注意一下囉！

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選擇到這組牌的朋友，你們真的不要這麼愛說教啊！這樣的牌組代表理性與目標，所以你會發現，當朋友遇到狀況來向你求援時，你就變成一個說教的角色，許多事情你會比較主觀一點，這點可就要好好留意，雖說是為了朋友好，但難免會有點壓力出現，要多注意囉！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜
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