你一定要知道的8位台灣服裝設計師　披上他們的戰袍，讓世界看見我們

時裝週戰場不需要最貴的，只需要最特別的

對我而言，看秀的戰服穿搭像是我的時裝週名片，無論是品牌公關、街拍攝影師等，都是第一時間從服裝風格認識你。

每年跑時裝週時，我都會希望挑選一部分的比例穿上台灣設計師品牌的衣服做為時裝週戰袍，這些很棒的作品值得在國際舞台上被看見。

一直想寫這個主題很久了，也許你熟知國際各大精品，但你更要知道台灣這些有才華的設計師們，當我披上這些戰袍時，披上的其實是對他們的驕傲。

PUPUPEPE's Editor註解：懂得凸顯女人心中最優雅的那一面，是她最大的武器。

1. 孫瑜鴻SunYuHong



學歷：畢業於倫敦聖馬丁藝術大學

經歷：曾在巴黎的Dior、Chloe實習，2010年創立個人品牌SunYuHong

剛跑時裝週時就很喜歡穿孫瑜鴻設計的衣服征戰各大秀場，也許是受到倫敦與巴黎文化的洗禮，

她的設計風格擁有法式的浪漫、也有英式的優雅，擅長以蕾絲、刺繡融入服裝設計裡，展現女性柔美的線條。

London Fashion Week, 2016

訪問貝克漢那天就是穿著孫瑜鴻設計的貼身洋裝，喇叭袖的設計增添亮點之外，戴上活潑的黃澄澄葉片項鍊，恰到好處的正式感與女人味。

Milan Fashion Week, 2016

把洋裝紮進普普風長裙裡，只露出喇叭袖的設計，又是另一種俏皮的味道。

London Fashion Week, 2016

在Paul Smith秀場穿梭於花叢間，帶點貴族浪漫感的黑色荷葉襯衫也是出自孫瑜鴻之手，

Paris Fashion Week, 2018

詢問度無敵高的粉色蕾絲洋裝也是出自於孫瑜鴻之手，以女人才有的細膩，搭配合身、柔性的剪裁與領口的蝴蝶結，打造復古又時髦的70's LOOK。

PUPUPEPE's Editor註解：不過度浮誇、不虛張聲勢，寧靜的色調訴說自己的理念。

2. 吳日云 Austin Wu



學歷：畢業於實踐大學服裝設計系

經歷：21歲創立同名品牌Austin W，2014年成為第一位登上紐約時裝週的台灣設計師，2016年成立副牌The Grey。

許多人對他的印象也許是替前總統夫人周美青設計國慶服裝，也是吳日云品牌受到矚目的開始。

他的風格有種清新、冷調的美感，以安靜、中性、未來感的灰作為主色調，時而加入有趣的剪裁，為每件衣服注入獨特的吳式靈魂。

Paris Fashion Week, 2017

這件Austin W.帶點透膚的印花拼接洋裝好適合巴黎舊城牆的氛圍，微微的透膚材質與巧妙的弧形開衩剪裁，是簡單卻不讓人忽視的柔美力量。

Paris Fashion Week, 2018

除了典雅簡約的線條，吳日云也擅長以異材質呈現服裝的獨特之處。

以太空棉材質的上衣及褲裝前往秀場，花瓣剪裁加上如黃色蠟筆寫上的數學公式，童心未泯的時尚。

Paris Fashion Week, 2017

不能不提到的優雅戰袍非它莫屬！

吳日云將杏灰色大衣縫上成排的蝴蝶結，看似可愛，披上它卻很有架勢，吸引許多街拍攝影師的目光。

「無聲的存在（Silent Presents）」是品牌一貫的精神 - Austin W.

不過度浮誇、不虛張聲勢，用寧靜的色調訴說自己的理念，也許是吳日云在時尚的花花世界裡最讓人印象深刻的地方。

PUPUPEPE's Editor Note：年輕纖細的靈魂，將細膩的心思隱身在服裝的創造力

3. 黃薇 Jamie Wei Huang



學歷：畢業於英國中央聖馬汀藝術學院

經歷：曾在Alexander McQueen 與 Christopher Kane 麾下實習，

於2013年創立了個人品牌 Jamie Wei Huang，2014年作品受到Lady Gaga青睞而聞名，今年更是第一位登上倫敦時裝週官方日程表的台灣設計師。

黃薇也是我很喜歡的設計師，她的設計風格有時很摩登、有時加入街頭元素，日常卻又在細節裡透露她對生活的想像。

去年穿去日本被私訊爆炸的拼接風衣也是我其中收藏的愛，不管搭牛仔褲還是洋裝都非常適合。

Paris Fashion Week, 2018

九月穿上黃薇設計的丹寧套裝（於Maison Noir黑房子購入）看最後一天的Miu Miu大秀，做為巴黎時裝週完美的ending。

與以往不太一樣的率性風格，胸前的抓皺抽帶設計平衡掉丹寧的休閒感，戴上我在巴黎市集挖到的復古髮箍與同色系墨鏡，拎著粉紅毛呢Miu Miu Bag，化身帥氣版的miu miu lady。

連國外潮人都難以抵擋的魅力

這套真的太厲害，從秀場外一直被街拍攝影師猛按快門，一路大概被叫住四～五次（笑）

跟莫莉有默契地穿上藍色系，詮釋不同風格的 miu miu lady。

PUPUPEPE's Editor Note：以東方寫意的圖騰混合西方輪廓，訴說女性獨特的柔美

4. 詹朴 APU JAN



學歷：輔仁大學織品系畢業，英國皇家藝術學院女裝碩士

經歷：連續五年站上倫敦時裝週舞台，幫蘇打綠演唱會設計男裝，為長榮航空設計機上衣，設計雲門舞集舞衣等

長期關注台灣時尚圈的人對詹朴一定不陌生，與詹朴私下是朋友的我，今年跑完時裝週後也和他在倫敦碰面、聊聊彼此的近況。

London Fashion Week, 2016

詹朴的設計風格喜歡以各種印花象徵他對世界的想像，兩年前穿上詹朴設計的印花連身褲與同色長大衣參加他的秀，打破滿版印花圖騰都是以洋裝為主的既定印象，粉藍色花卉褲裝也能展現優雅與氣勢。

Boy or Girl?

太喜歡這組印花圖騰，穿上同系列的連身褲也別有風格，帶點俏皮的小男孩風成功吸引國際的目光。

前往時裝週舞台，我當然不會錯過詹朴最擅長的「針織」。

條紋洋裝裡搭上簡單的黑色平口上衣，別小看這件針織上衣的魔力，恰到好處的彈性卻不顯胖，是凸顯好身材的秘密武器。

PUPUPEPE's Editor Note：珠寶靜靜地躺在那裡，優美發聲

5. Olivia Yao



學歷：台大經濟系畢業，英國伯明罕大學珠寶設計碩士

經歷：2013年成立同名品牌，被誠品挖掘，邀請她回台灣設櫃

珠寶，可以很華麗，也可以很簡約。偏向喜歡簡約珠寶的我，兩年前挑選為時裝週戰服點綴的珠寶時，腦海首先閃過的名字就是Olivia Yao。

受到倫敦洗鍊時尚的影響，她的作品一直都給我內斂、寧靜的美，就像她本人帶給我的印象。

透過珠寶層層的堆疊，讓整體穿搭更有質感與分量。

NewYork Fashion Week, 2016

第一次征戰紐約時裝週的點綴配件，靈感來自Olivia在印度旅行時獲得的啟發，為身上這件吳日云設計的甲蟲洋裝增添更柔美、豐富的層次感。

用珠寶訴說你的風格與故事

當穿得較華麗時，我則會選擇更簡單的金屬choker，在時裝週舞台細細傳遞Olivia Yao的「優雅哲學」。

PUPUPEPE's Editor Note：以不變的初心，用自己喜愛的生活詮釋一種令人感到習慣的Dress Code風格

6. Dress Code



經歷：2013年由兩位設計師老游與大王成立Dress Code品牌，暫時放下部落客的身份，以極簡風格迅速累積許多死忠粉絲

和Dress Code兩位設計師感情很好的我，不得不說，除了每年帶去的時裝週戰袍以外，許多私服都是他們家的。

時而法式優雅、時而清新簡約，總以最特別的布料融入設計，穿上的不只是衣服，而是他們一路堅持的美感與品味養成。

NewYork Fashion Week, 2016

每年前往時裝週都有Dress Code的身影，挑選幾套我很喜歡的代表作。在 3.1 Philip Lim 秀上以這套優雅的法式女伶風格打扮自己，隱約露出肩膀與腿部線條，在紐約也要盡情綻放法式靈魂。

Milan Fashion Week, 2017

杏色的馬甲上衣搭配碎花刺繡紗裙，兼具小小性感與浪漫女人味。

時尚有趣的地方在於：稍微來點變化，就能展現不同的你，保留原本的刺繡紗裙，套上另一件Dress Code荷葉洋裝，以更優雅的姿態赴晚宴。

Milan Fashion Week, 2018

大膽嘗試了以往沒有過的中性油頭，穿上一身Dress Code帥氣的丹寧褲與夾克，

時髦前進 Emporio Armani 。

PUPUPEPE's Editor Note：以一顆自由、熱情的心，期待打造出最懂亞洲人輪廓的眼鏡帝國

7. Naughty Sunday



經歷：2016年品牌創立，2017年首次參加紐約時裝週，第一個參與展出的台灣原創眼鏡品牌，2018年與北京華誼兄弟電影設計同名眼鏡。

「韓國有Gentle Monster，日本有白山和增永，那台灣呢？我們希望未來講到台灣眼鏡品牌，第一個想到的就是Naughty Sunday。」-Naughty Sunday

曾與創辦人Alan見過面的我，令我意外的是年輕的外表下，內心卻擁有許多與眾不同的創新想法與宏願。

善於將東方元素注入眼鏡設計裡，成為我時裝週最加分的時髦配件。

Milan Fashion Week, 2018

這副時髦的方形水銀鏡面墨鏡，特別為東方人臉型打造的鏡框，修飾臉型之餘也非常上相。

令人開心的是，這套穿搭還被 VOGUE UK 選為米蘭時裝週最佳街拍，讓台灣更多好的設計被國外看見。

換一套簡約俐落的黑白配穿搭，少不了現在歐美非常流行的有色墨鏡。

復古的漸層鏡片點出一整身穿搭的重點，為自我風格做出最好的詮釋。

Miu Miu, Paris Fashion Week, 2018

Naughty Sunday 除了墨鏡讓人欲罷不能，平光眼鏡也是很值得投資的單品。

剛剛好的弧度與金屬邊框，增添更復古的味道。

PUPUPEPE's Editor Note：少見的歐式華麗，裹上一層優雅的糖霜，甜而不膩

8. CHEN CHIN 陳瑨



學歷：樹德科技大學流行服裝設計系畢業，古又文也是校友之一

經歷：於2012成立同名品牌CHEN CHIN，2017年於西園29服飾基地發表「Royal」系列，2018參與台北時裝週

第一年跑紐約時裝週時，以CHEN CHIN訂製的小黑禮服登場，簡約的平口設計與隱約透出的細膩蕾絲，悄悄展現他擅長的歐式華麗風格。

NewYork Fashion Week, 2015

隔年出征倫敦時裝週時，選擇了這套復古典雅的印花露肩洋裝，質感的面料與合身剪裁讓人看起來很優雅。

能為台灣的時尚圈盡一份小小心力，除了用行動支持購買以外，當穿上設計師的作品受訪參加重要場合、受到國外雜誌報導時，也是另外一種支持。

你呢？你最喜歡哪一位台灣設計師的作品？

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - pupupepe

（完整文章請看VOGUE.com）

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