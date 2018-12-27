你也傻傻分不清？GD最愛的滑板鞋被抄襲　Vans怒告Target

編輯／JJ 圖／翻攝自PEXELS、Hypebeast

每個人鞋櫃中大概都會有一雙最經典的VANS Old Skool 款式吧？樣式簡單好穿，又有很多顏色可以挑選，也是許多聯名會採用的款式，不過零售品牌Target在今年八月推出的Camella Lace-Up 鞋款，外型酷似VANS經典款，VANS則在近日聲明將起訴Target 抄襲品牌標誌。

VANS的這款Old Skool系列最早在1977年就問世了，最經典的就是鞋面側邊標誌性的條紋設計，至今過了40年了，可以說是幾乎沒有人不知道的一款鞋子，連GD大神都是VANS Old Skool鞋的粉絲。

而上圖這張就是Target在八月時上市的Camella Lace-Up 系列，就像是玩大家來找碴的遊戲一樣，相似程度非常高，同樣是滑板鞋版型，加上白色車縫線，最被提出質疑的是側邊的白色線條，幾乎只差在角度不一樣而已了。VANS認為此款抄襲的嫌疑重大，有意影響消費者的購買行為，起訴Target並要求停止販售和金錢賠償。

▲GD在Old Skool鞋上做文章。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）



不過來看看2017年時爆紅的Revenge X Storm鞋款，潮流人士絕對不陌生，由新生代潮流指標 Ian Connor 所主理的品牌推出的「閃電VANS」，本身的概念便是從VANS的Old Skool鞋款做發想，最特別的地方是側邊線條改成了閃電的形狀，相似程度大概也超過了90℅。

推出當時掀起了一陣搶購，還是許多潮人明星的愛鞋呢～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App