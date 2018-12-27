fb ig video ETtoday search mobile

你也傻傻分不清？GD最愛的滑板鞋被抄襲　Vans怒告Target

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自PEXELS、Hypebeast

每個人鞋櫃中大概都會有一雙最經典的VANS Old Skool 款式吧？樣式簡單好穿，又有很多顏色可以挑選，也是許多聯名會採用的款式，不過零售品牌Target在今年八月推出的Camella Lace-Up 鞋款，外型酷似VANS經典款，VANS則在近日聲明將起訴Target 抄襲品牌標誌。

▲VANS起訴TARGET。（圖／翻攝自PEXELS、HYPEBEAST）

VANS的這款Old Skool系列最早在1977年就問世了，最經典的就是鞋面側邊標誌性的條紋設計，至今過了40年了，可以說是幾乎沒有人不知道的一款鞋子，連GD大神都是VANS Old Skool鞋的粉絲。

▲VANS起訴TARGET。（圖／翻攝自PEXELS、HYPEBEAST）

而上圖這張就是Target在八月時上市的Camella Lace-Up 系列，就像是玩大家來找碴的遊戲一樣，相似程度非常高，同樣是滑板鞋版型，加上白色車縫線，最被提出質疑的是側邊的白色線條，幾乎只差在角度不一樣而已了。VANS認為此款抄襲的嫌疑重大，有意影響消費者的購買行為，起訴Target並要求停止販售和金錢賠償。

▲GD在Old Skool鞋上做文章。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

▲VANS起訴TARGET。（圖／翻攝自PEXELS、HYPEBEAST）

不過來看看2017年時爆紅的Revenge X Storm鞋款，潮流人士絕對不陌生，由新生代潮流指標 Ian Connor 所主理的品牌推出的「閃電VANS」，本身的概念便是從VANS的Old Skool鞋款做發想，最特別的地方是側邊線條改成了閃電的形狀，相似程度大概也超過了90℅。

▲VANS起訴TARGET。（圖／翻攝自PEXELS、HYPEBEAST）

推出當時掀起了一陣搶購，還是許多潮人明星的愛鞋呢～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Vans, target, revenge X storm, old skool
fashion.net

熱門文章

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

酸甜滋味撲鼻來！GLAMGLOW這次把百香果變成晚霜了

HOT・Stuff／2018全球公認爆紅小眾包STAUD　狠甩大牌精品

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

NIKE「黃金施華洛世奇水晶鞋」　狂噴奢華光芒閃瞎路人

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

兒童小沙發「像被媽媽抱」　聯名《怪獸電力公司》毛怪時髦可愛

最潮的迪士尼聯名衣　FILAＸ米奇全系列想一次打包

ET Fashion

推薦閱讀

怎麼捨得吃下去！超療癒「柴犬棉花糖」瞇眼吐舌有夠萌

朴敘俊4招「男友穿搭」帥哭網友！　大地色＋瞇瞇眼微笑暖炸

花錢如流水的星座Top 5 ！雙子飯局太多、水瓶愛買怪東西

2019桃花從哪來？十二生肖愛情運勢大公開 網友狂推5款平價唇彩　持久顯色免補妝 貓奴別激動！超Ｑ神奇寶貝貓頭套　皮卡丘、六尾...沒轉完不罷手啊 新垣結衣《非獸性男女》10大金句：「好人的結局註定悲慘」 迪士尼樂園買不到！米奇、米妮2018最終聯名包台灣限量發售 深情男友分享與憂鬱症女友的7個相處方式　不生她的氣、陪伴勝過擁抱 《水行俠》梅拉女王身材太火辣　瘦身5秘訣：別太常上健身房

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面