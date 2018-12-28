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冬天愛穿毛衣卻難保養　公開除毛球5方法、菜瓜布立即見效

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冬天女孩們最愛單品之一就是針織衫、羊毛衫莫屬，偏偏針織衣物是眾多衣物中較難保養的單品，如果直接把針織衣物類的單品丟進洗衣機和其它洗衣物一同清洗，不僅很容易變形、起毛球，更容易染上其他衣服的顏色。

▲去毛球。（圖／ELLE）

其實只要在洗衣服之前，把此類衣物丟進洗衣袋，就可以防範變色變形起毛球等問題，而對於已經起毛球的針織毛衣，其實只要利用一些小物，就可以讓毛球們立馬消失不見，馬上來看看該如何做吧！

▲去毛球。（圖／ELLE）

除了針織衫，其實任何纖維都有可能起毛球。交錯的纖維會因為與本身、其他布料的磨擦，靜電等作用而捲起成粒狀，也就是毛球。

方法一：把針織毛衣類衣物丟進洗衣袋

洗衣袋原本的用途就是為了防止衣物變形，或在清洗過程中防止衣物被勾破而損壞，通常用於質地特別精細的衣服，如毛衣。若你要使用洗衣機洗毛衣，一定要記得使用洗衣袋！

▲去毛球。（圖／ELLE）

另外，雖然洗衣袋是網狀材質，不能完全阻隔染色，但至少能夠隔開深色和淺色的衣服，也能一定程度防止毛衣染上其他顏色。

▲去毛球。（圖／ELLE）

當然，毛衣也會為其他衣服帶來問題，因為毛料很容易黏在其他衣服上，常常還需要自己用膠帶黏走那些毛球們！但如果把毛衣放在洗衣袋中，這個問題便能迎刃而解。

▲去毛球。（圖／ELLE）

如何挑選洗衣袋？

若想做好毛衣保養，當然要選一個適合的洗衣袋！只是到底該怎麼選才算合適呢？首先洗衣袋的大小一定要剛剛好，請在購買前量好適合放進毛衣的尺寸，因為袋子太小會讓毛衣擠成一團容易起皺，太大又會失去保護作用。

▲去毛球。（圖／ELLE）

另外，洗衣袋的網眼決定它能夠抵抗摩擦力的效果，網眼越小，洗衣袋就越能保護毛衣免受勾破、摩擦、起毛球等傷害。

▲去毛球。（圖／ELLE）

方法二：用去毛球機更方便

普遍認為，去毛球機是除去毛球最方便的辦法。只需開啟去毛球機並在毛球上打圈，就可以快速除去毛球。這個方法最適合去除大範圍的毛球。切記：不要大力按壓在毛衣上，否則容易破壞衣服的纖維。

▲去毛球。（圖／ELLE）

方法三：用除毛刀去除毛球

作為家中必備的物品，一把除毛刀用起來確實比其他工具方便許多，加上小巧容易攜帶，一發現毛球就可以馬上解決。

▲去毛球。（圖／ELLE）

方法四：菜瓜布輕柔去除毛球

這是不少人都知道的針織毛衣去毛球的方法。輕易帶走毛衣上初形成的小毛球，相比起其它方法不易損傷衣物，是一般家庭都會採用的方法。

▲去毛球。（圖／ELLE）

菜瓜布一刷就刷出一堆毛球，效果即見效。

方法五：去毛球石天然環保去毛球

天然的礦物去毛球石除了是去死皮的好工具，同樣是去毛球的好工具。使用方法類似梳理毛髮，由上而下重覆的動作擦拭即可，去毛球的同時不破壞衣服上的纖維，且可循環再利用，是天然環保的好選擇。

▲去毛球。（圖／ELLE）

TEXT／BY AFRA DING 與 LINDA PAI, ELLE HK　PHOTO／GETTY

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 冬天, 毛衣, 針織衫, 除毛球, 毛球, 菜瓜布
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