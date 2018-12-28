泰國網紅「低成本Cosplay」水行俠　玉米當六塊肌、紫菜變落腮鬍

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@framsook_lek_lek

還記得因Cosplay范冰冰花椰菜裙、Chompoo Araya蝦餅裝而聲名大噪的泰國網紅 Sine Benjaphorn嗎？她的低成本Cosplay總是能引起網友共鳴，不只常上各大電視媒體，連范冰冰本人都分享過她的作品，這次她則Coaplay《水行俠》，又將生活素材製成衣服，「笑」果十足。

近期最夯的電影非《水行俠》莫屬， Sine Benjaphorn也跟上這波熱潮，Cosplay水行俠拿到三叉戟後的身穿的閃亮金裝，她發揮創意，以鳳梨取代金裝、將蔬菜做成手套，還用6根玉米當作腹肌，手拿掃落葉的耙子當作三叉戟，鬍子看似是用紫菜做成，超低成本Cosplay再度笑翻一票網友。

另外， Sine Benjaphorn也Cosplay梅拉女王的綠色低胸人魚服，用葡萄取代梅拉的紅色秀髮，並以綠色豆子當作魚鱗，取代人魚裝，腹部及手套的裝飾則用魷魚代替，這些全是菜市場能買到的材料，在地取材令人感到相當親切。

除此之外， Sine Benjaphorn也模仿過村上隆的彩色小花、知名畫作蒙娜麗莎，還有南韓女星Jennie、《延禧攻略》魏瓔珞等名人，就到IG@framsook_lek_lek看更多Sine Benjaphorn的創意作品吧！

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