2019信義區跨年終極懶人包！百貨、餐廳營業時間一次看

▲2019台北市信義區跨年煙火，哪吃哪玩一次看。（圖／記者李毓康攝）
記者蔡惠如、旅遊中心／綜合報導
2019年就要來了，現在還沒決定計畫嗎？想要感受歡樂人潮，當然不要放過台北市信義區的跨年倒數，除了有精彩演唱會之外，還有台北101的煙火重頭戲，周邊百貨部分餐飲也延長服務時間，哪裡好吃好玩一次看！
台北101購物中心
購物中心營業時間至22：00
觀景台：營業時間至21：00，最後購票入場時間為20：15
辦公大樓：12／31 21：00爵士派對開始（需先上網購票）
新光三越信義新天地
百貨營業時間至22：00
餐飲：
紅花鐵板燒、教父牛排、夜上海、樂軒松阪亭、黑毛屋 - 營業至00：00
Jamie's Italian、Chambistro享．香檳 - 營業至00：30
GB美式餐廳、MUCHOYAKI牛排館 - 營業至01：00
老鼎旺、Packie、老乾杯 - 營業至02：00
橘色涮涮鍋 - 營業至02：30
小後苑、WILDWOOD - 營業至03：00
一蘭拉麵：24小時營業
ATT4FUN
百貨全館營業時間延長到01：00
餐飲：
撈王 - 營業至02：00
乾杯 - 營業至03：00
海底撈火鍋 - 營業至04：00
微風松高、信義
百貨全館營業時間至22：00
餐飲：
掌門精釀啤酒、菜なnana、饗饗 - 營業至01：00
統一時代百貨
百貨全館營業時間至22：00
餐飲：
涮乃葉、杏桃屋 - 營業至00：00 （杏桃屋晚間21:00之後只提供飲品、外帶飲品享買一送一）
T.G.I Fridays、板前、PS TAPAS - 營業至03：00
信義誠品
百貨全館營業至22：00
書店：營業時間提前至22：00閉店
餐飲：
JustGrill 營業至00：30（預約制已額滿）
金色三麥 - 營業至02：00
京華城
百貨全館營業至22：30
餐飲：
China Pa - 營業至02：00
同場加映：周邊餐飲店
Honey pig
地址：台北市信義區信義路四段415號之3號
電話：02-2725-5757
營業時間：至04：30（元旦營業時間以店家公佈為準）
すき家信義安和店
門市地址：台北市大安區信義路4段235號
營業時間：24小時
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