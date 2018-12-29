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BTS防彈少年團未來有望破紀錄！至少創造「台幣1.5兆」經濟效益

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南韓團體防彈少年團BTS，由Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook 7位新生代男子所組成，BTS出道僅4年便狂掃亞洲各地音樂熱門排行榜，甚至攻佔上美國Billboard告示牌等歐美音樂榜單，為全球流行史締造各種傳奇！BTS憑藉著團體的實力與魅力，更曾獲邀參與「美國Billboard告示牌音樂獎」、「全美音樂獎」等頂尖音樂盛事！

▲BTS。（圖／翻攝自IG）

BTS在世界各地舉辦的演唱會，沒有一次不是秒殺售光，推出的專輯銷量也隨著他們的人氣直線攀升，不僅如此，還有偶像周邊商品以及舉辦演唱會所帶來的觀光都是龐大的經濟商機！

▲BTS。（圖／翻攝自IG）

近期「南韓現代經濟研究院」更做出大膽推測，倘若BTS的人氣持續不減，在這前後的十年間（2014~2023年）可望創造出56兆韓元（台幣1.5兆）的經濟效益。（這到底是什麼天文數字？）

此外，BTS其實在2017年也有推出一系列成員們親自設計的對話貼圖與周邊商品，而「南韓觀光公社」更出面表示，「防彈少年團今年8月舉辦演唱會時，到南韓的日本旅客增加了38.9%」，超強的經濟效益不可小覷！

▲BTS。（圖／翻攝自IG）

日前BTS在《2018 MAMA亞洲音樂大獎》榮獲五座獎項，更大舉拿下「年度專輯」及「年度歌手」，讓成員們淚謝粉絲們的支持，究竟BTS的旋風還可以掃蕩多久呢？就讓我們繼續看下去吧！

文／Harper's BAZAAR　圖／IG、Getty

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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【延伸閱讀】

銳不可擋！「防彈少年團」8首歌曲擊破南韓社會糖果外衣！

【年度回顧】Drake穩坐暢銷寶座，BTS搶灘美國告示牌！2018年終告示牌、Gaon音樂榜5大金曲

關鍵字：

哈潑, 南韓, 偶像, 團體, BTS, 防彈少年團
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