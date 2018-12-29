fb ig video ETtoday search mobile

真人版《阿拉丁》隱藏小鮮肉！「深邃大眼+六塊肌」比動畫還帥

> >

迪士尼經典動畫《阿拉丁》真人版改編電影，日前釋出首波劇照因為威爾史密斯（Will Smith）飾演的精靈不是藍色，引起網友熱烈討論。不過，真人版《阿拉丁》還是有令人期待的地方，飾演「阿拉丁」的梅納馬蘇德（Mena Massoud），和飾演「賈方」的馬文坎薩林（Marwan Kenzari），精壯的身材、有些稚氣的臉龐，兩人的氣質和阿拉丁動畫相差無幾。

《阿拉丁》真人版

▲阿拉丁。（圖／翻攝自IG）

迪士尼真人版《阿拉丁 》（Aladdin）電影，終於發布了首波劇照！原本滿心期待的影迷們，卻對「精靈」的造型很有意見！原以為是由威爾史密斯（Will Smith）配音的CG角色，沒想到是直接讓威爾史密斯上陣演出，而且他還不是藍色的，「摧毀童年」的劇照在網路上瘋狂被撻伐！

▲阿拉丁。（圖／翻攝自IG）

不過，真人版《阿拉丁》卻還是有令人期待的地方，網友在認識飾演「阿拉丁」的梅納馬蘇德（Mena Massoud）後發現，這部電影其實選角相當用心！

▲阿拉丁。（圖／翻攝自IG）

▲阿拉丁。（圖／翻攝自IG）

這位濃眉大眼，全身散發異國風情的男孩，就是梅納馬蘇德！他在埃及出生、加拿大長大，其純種埃及人的深邃五官，讓他雀屏中選「阿拉丁」角色。今年27歲的他過去曾演出加拿大電視劇《心靈解鎖 Open Heart》以及紅極一時的《霹靂煞 Nikita》，卻一直到「阿拉丁」一角，觀眾也許才真正記住他的名字。精壯的身材、有些稚氣的臉龐，梅納馬蘇德的氣質和動畫阿拉丁相差無幾。

▲阿拉丁。（圖／翻攝自IG）

他與「茉莉公主」娜歐蜜史考特（Naomi Scott）劇照中的濃濃CP感，讓許多影迷又重新燃起了希望！娜歐蜜史考特是英國、印度混血，和梅納馬蘇德搭檔演出情侶，兩人呈現出十分獨特的中東情調，也是非常忠於原著。

▲阿拉丁。（圖／翻攝自IG）

不過...... 在看到大反派「賈方」的劇照之後，網友們紛紛決定站隊反派！除了因為精靈不是藍色很反感之外，重點還是賈方太帥，完全討厭不起來。（這屆網友真的很會劃錯重點）

▲阿拉丁。（圖／翻攝自IG）

▲阿拉丁。（圖／翻攝自IG）

飾演「賈方」的演員，馬文坎薩林（Marwan Kenzari），是不是感覺聽過他的名字？他曾在懸疑動作片《獵殺星期一》中全裸演出火辣床戲，許多少女想到他就會臉紅心跳。馬文坎薩林也在《神鬼傳奇》和《東方快車謀殺案》中分別與阿湯哥、強尼戴普等大咖合作過。天生「壞男人的魅力」，讓馬文坎薩林一眼就印象深刻，六塊肌、人魚線，整個超有男人味！

▲阿拉丁。（圖／翻攝自IG）

真人版《阿拉丁》角色除了身材超完美，也生動還原了小猴子「阿布」 ，是不是超可愛！即將在2019年5月24日上映的《阿拉丁》真人版，其實根本沒網友吐槽地那麼糟糕！

▲阿拉丁。（圖／翻攝自IG）

搶先看《阿拉丁》前導預告

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
【延伸閱讀】

「不只漫威《驚奇隊長》、《復仇者聯盟4》，還有奧斯卡名導新作」2019最值得期待的電影原來是這十部！

金馬影后謝盈萱也噴淚！《班恩回家》茱莉亞羅勃茲零下三十度對「毒蟲兒」心碎告白

關鍵字：

哈潑, 阿拉丁, 真人版, 演員, 鮮肉
fashion.net

熱門文章

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！親自公布鞋子「最大亮點」

趙薇狠減13公斤大翻紅　成BURBERRY代言人PK周冬雨

Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣賣得到！

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

ET Fashion

推薦閱讀

2019年「四大生肖犯太歲」　改運秘笈全公開！

揮別9年水煮餐！蔡依林「改變飲食」吃飽又能瘦得美美噠

泰國網紅「低成本Cosplay」水行俠　玉米當六塊肌、紫菜變落腮鬍

麥莉晉升火辣人妻！靠一招「拜日式」2個月狠甩15公斤 威廉凱特的聖誕派對超暖心！只邀請「他們」沒有王室成員 台中「海豹蛋糕」紅到日本！　網友崩：可愛到根本切不下去 孫芸芸穿千元潮鞋秀穿搭內功　網誇「便宜的鞋子被穿得好貴好高級」 艾莉絲堅持自己的愛美方式　38歲狀態好到連法國女人都驚訝 妮可基嫚51歲皮膚還吹彈可破　「洗臉」是凍齡關鍵 帥到跟天使一樣！　防彈V奪「2018全球最有魅力男星」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面