LIFE・經典／蝙蝠俠、威爾史密斯都坐過　耐用到公司快破產的「海軍椅」

▲Emeco Navy Chair海軍椅。（圖／翻攝Emeco官網、Film&Furniture、dezeen，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

要說經典的椅子，或許有數百款可講，但沒有一張椅子能夠「耐用」到，讓生產的傢俱公司都快破產，提供終身保固服務，連CEO有時也會開玩笑表示：「每賣出一張椅子，就失去一個客戶。」

▲1944年誕生的海軍椅，已經74歲了。

這是大名鼎鼎的海軍椅（Emeco Navy Chair），它已經有70多年的歷史，在現代社會中，它是許多名流餐廳與知名設計師鍾愛的選擇，甚至出現在多部好萊塢大片中，克里斯多夫諾蘭的《黑暗騎士》、與威爾史密斯主演的《機械公敵》，以及經典科幻片《駭客任務》都有它的身影，然而它的設計來由，則是從戰爭開始。

▲《機械公敵》與《黑暗騎士》中都有它的鏡頭，其中蝙蝠俠的畫面還可看到椅腳的螺栓設計，固定在地上防止使用者拿來攻擊。

1944年，Emeco創始者用300元美金開設公司，美國海軍給的一只訂單開啟飛黃騰達的公司歷史，美國政府要求一張能讓海軍使用在軍艦與潛水艇上的椅子，必須要夠堅固、重量輕、防火之外，還需要抵擋鹹鹹海風，更重要的是，為了節省資源，椅子必須以廢材製作。

▲海軍椅達到多種實用要求。

海軍椅就這樣誕生了，材質中80％都是鋁廢材，但經過處理後，卻比鋼鐵還堅固耐用，此外為方便固定在地板上，椅腳還有螺栓的設計，重量也比一般椅子輕便，方便搬運，二戰結束之後，雖然軍艦用不著這麼多椅，但耐用的設計也讓美政府移至公家部門或監獄使用。

▲堅固耐用的特性，回購率低，訂單變得愈來愈少。

然而，美國政府的訂單減少，卻造成公司經營的危機。1979年Emeco公司第一次易主，想增加官方訂單卻仍宣告失敗，1998年Gregg Buchbinder收購了Emeco，這次的新老闆看準時尚設計師市場，因為他發現許多設計師都買了海軍椅，從此就在設計、建築、居家界發光發熱，甚至還與許多知名品牌合作。

▲多種設計的海軍椅，受到許多室內設計師青睞。

最著名的合作例子，就是可口可樂公司，因為飲料的成功，可口可樂每年都要消耗上千億個一次性塑膠瓶，與Emeco合作，在2010年發表了111 Navy Chair，原來的鋁廢材變成了塑膠材料，111名字的由來，代表每做一張椅子需要的111個可口可樂塑膠瓶。

▲椅身是可口可樂的紅色，兼顧時尚跟環保。

雖然與鋁製的材質相比，耐用性可能不及，但111 Navy Chair仍提供5年保固，加上醒目的可口可樂紅，以及幫地球消耗廢材的成就感，無論如何都是一個成功的嘗試，至今，每年會有超過1千萬的可樂塑膠瓶，被重新製成耐看耐用的海軍椅，感覺也是挺不錯的啊。

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