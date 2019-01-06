2018時尚代表字　孫怡：想清楚自己要什麼，「懂」自己才是最時尚的

光陰如箭，歲月如梭，我們又迎來了這個歲末年終的時刻。

自2008年開始，《聯合報》都會選出屬於台灣的年度代表字，從2008 年「亂」、 2009 年「盼」、 2010 年「淡」、 2011 年「讚」、 2012 年「憂」、 2013 年「假」、 2014 年「黑」、 2015 年「換」、 2016 年「苦」、 2017 年「茫」，再到今年的「翻」，其實我們不難發現，這些字各個都刻畫了當年的社會意向與大眾想法。



那在日殊月異的時尚產業中，究竟又有哪個字能夠貫穿全局，成為最具代表性的時尚字？Wazaiii特別邀來Harper’s Bazaar總編－廖秀哖、時尚攝影師－黃天仁、時尚觀點自媒體人－凱特王、療癒系網紅兼作家－郝慧川、風格名媛－孫怡，向大家分享他們本年度對時尚產業的觀察，並訂出一個最適合的代表字。至於這五位來自各領域的佼佼者，會給出什麼樣的答案呢？往下看便能知分曉。

Harper’s Bazaar總編－廖秀哖

2018時尚代表字：「蛻」

「蛻」這個字代表的是改變，就像蛇在脫皮，或是蟲再次孵化的過程，通常這個過程是疼痛的、醜陋的、脆弱的、充滿不安全感的。而2018年的時尚界，不論是男裝、女裝還是品牌，我認為就是在經歷這樣「蛻」的震盪，這是相當劇烈的轉變，甚至可以說是我入行二十幾年來，看過最重大的一回。

這一年裡，換了許多設計師，也換了很多總裁。當然，這些決策有還在嘗試的，也有已經成功的，但不論如何，我認為這樣的改變對於消費者而言，都是一種福氣，因為每一個轉變都會產生新的生命力。雖然五味雜陳的心情是不可避免的，但其實是「不捨」的情緒佔更多比例，好比Phoebe離開Celine這件事，就是最好的例子，大家捨不得她的離去，再加上對於Hedi接手的「無法想像」，便形成所謂負評的存在。

現在的狀態也可以視為是金融風暴的餘毒，加上數位時代的來臨，整個產業都進入了磨合的階段，同時這也是個千禧世代與設計師們相互揣摩彼此心態的過程。我想，這些改變在2019年會稍微進入狀況，但要真正穩定下來，大概要到2020年再來觀察吧！只要記得，「蛻」的過程雖痛，卻也是蓬勃的，因為具有無限生命力、生機，而且痛感本身通常也會伴隨著快感，用這樣的心態去思考，便能用興奮、期待的心情去看待這些改變。

時尚攝影師－黃天仁

2018時尚代表字：「轉」

最能代表2018年時尚圈的字是「轉」吧！轉變的轉。因為這一年很多東西都在轉變當中，包括我自己、包括整個時尚圈，大家都想改變。

就像今年那麼多潮牌與高檔品牌的結合，都再再證明了過去兩者在我們想像中的差距，它們的距離是一直在縮短的。在這個世代，每個人思維模式與想法都已經不同，時尚對現代人而言，早已不是一種悶悶的、單純的、高不可攀的觀念。從今年開始，時尚正在往外擴張，要從時尚圈這個小圈圈裡面轉出去，成為一種存在日常生活中的態度。

時尚觀點自媒體人－凱特王

2018時尚代表字：「動」

時尚圈人事在2018年颳起一陣大風吹，感覺就好像我們熟悉的公司一夕之間因為收購而天翻地覆，變得一點都不認識一樣，如此猝不及防。

第一個就是英國設計師Nathan Jenden重返DVF，取代 Jonathan Saunders，出任首席設計師兼副總裁。再來是Louis Vuitton藝術總監Kim Jones的揮揮衣袖不帶走一片雲彩，入主Dior Men引發連鎖效應，震撼男裝界。而他前腳一走，Virgil Abloh就浩浩蕩蕩來接任Louis Vuitton，還記得公布時，圈裡圈外都一陣譁然，大家都表示「很驚訝」。討論度最高的則是Hedi Slimane成為Celine創意總監，上任後的大動作頻頻：清空前任記憶，更改品牌logo，並增加男裝、高級訂製服及香水產品的設計。

2018年的時尚圈在解雇與任聘之間，人事異動的戲碼比秀還好看，也讓大家心情有如三溫暖。到底，我們跟隨的是品牌？還是設計師？所以，請因Phoebe Philo而被Celine圈粉的粉絲們別再哭了，2018年過去，你們也會逐漸習慣的。起碼，CELINE已經不再是你們熟悉的CELINE，但Hedi Slimane還是那個Hedi Slimane。

療癒系網紅兼作家－郝慧川

2018時尚代表字：「分」

今年幾個重要的設計師和品牌分手了。

Christopher Bailey 離開待了17年的Burberry，記得我小時候還去倫敦Burberry總部面試過一個職位，那時的主考官提到 Christopher 時一臉驕傲。當然，是因為他把品牌年輕化、數位化，帶起時尚圈即看即買風潮，擦亮了這個百年老牌的招牌。

極簡女王Phoebe Philo給了Céline（現在叫CELINE ）黃金十年，定義了伸展台上，甚至是快時尚的女裝輪廓，她讓女人知道「性冷淡」is the new sexy。現在，她放下握在手中10年的權杖，下一步讓人好奇。

Raf Simons 兩年多前入主 Calvin Klein，在他的主導下CK眼看成了超潮的品牌，包括品牌形象照、大秀邀卡的巧思、品牌名後面加了總部經緯度205W39NYC，馬上也多了幾分高級感，但也是因為如此，Raf最後還是無法和CK的商業化妥協，匆匆與Calvin Klein分手。

這些設計師都革新、顛覆了品牌，雖然他們的離開讓人惋惜，但也令人更加期待未來品牌是否能夠再驚艷眾人。

風格名媛－孫怡

2018時尚代表字：「懂」

那個字叫做「懂」。因為時尚一直都是「自我探索」的一項工具，不管你在時尚領域裡，選擇什麼樣的風格、怎麼呈現自己，你都要先搞懂自己喜歡什麼、不喜歡什麼。而且，你不只要懂自己，還要弄懂商品、品牌、價位、價值，以及自己「為什麼」喜歡或不喜歡，這都是需要從很多方面去考量的東西。

最時尚的東西，都是來自於你自己如何去界定它，必須想清楚自己要的是什麼，anyway，懂自己才是最時尚的。

看完這五個回答，你是否感到相當有共鳴？且Wazaiii編輯發現，相比起台灣代表字的負面成分，時尚代表字則顯得正面許多！或許，這正是時尚的本質－美所造就出來的精神與態度。

不論是正在改變的過程也好，或是已成定局的結論也罷，時尚就是如此的瞬息萬變，所以才這麼令我們著迷，對吧？看完文章的你，是否也在心中定下屬於自己的時尚代表字了呢？

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