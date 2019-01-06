「昆凌」曬鞋不輸周董　腳上十雙鞋超百搭，女孩快來Follow

Nike Air Force 1

耐走又好搭配的白色系 Air Force 1 是昆凌的出國旅行良伴，無論是丹寧褲裝與白襯衫的基本搭配，或是黑色調為主的舒適穿搭都能輕鬆著用。

HOGAN Maxi H222



時常以黑色單品現身的昆凌，也非常喜愛搭配厚底拉高身形的白色 HOGAN 鞋款，同時這款也是許多國內外名人如 Gigi Hadid 都熱愛著用。

Vans Old Skool

當然人腳一雙的 Vans 經典鞋款 Old Skool 怎能少，無論是搭配裙裝或長褲都可以輕鬆搭配。

Levi’s x Air Jordan 4

前陣子一連推出多款配色的 Levi’s 聯名鞋款，在周董上腳曬過一輪更加帶起了不少討論度，在球鞋女孩的搭配中，昆凌讓 AJ4 做了主角，搭配上她最喜歡的丹寧外套，這腿的長度絕對是羨煞眾人啊！

Nike Air Max 1「Just Do It」

Nike 在前段時間以品牌口號「Just Do It」推出了一系列產品，其中以拼接混搭的 Air Max 1 穿在女孩腳上更有拉長腿型的效果，搭配上清涼的短褲背心，把牛仔外套落肩穿搭更增添了慵懶感覺。

Air Jordan 1「Season Of Her」

相信不少女孩都在前段時間被 Air Jordan 1 這一系列多色的「Season Of Her」給迷倒了，昆凌也不例外，上腳這雙紫色調的款式，瞬間讓球鞋成為了本日的穿搭亮點！

Alexander McQueen Sneakers

外型簡約卻十分耐於搭配的 Alexander McQueen 球鞋是許多名人常在街拍露面的款式，這番昆凌以整身的丹寧元素來搭配，另外，短版外套和微露的腳踝都是讓身形比例更好的訣竅！

adidas Originals Falcon

老爹鞋潮流持續的席捲球鞋圈，這番跟隨著代言人 Kylie Jenner 強勢現身的 Falcon 鞋款令許多女孩心動不已，昆凌則是以一襲寬版的卡其褲款來搭配呼應鞋款色彩的貼身背心，展現清涼夏日！

XLARGE x PUMA Suede

街頭元老級品牌 XLARGE 和 PUMA 經典款式 Suede 的聯名昆凌怎能錯過，而當穿搭遇到瓶頸時，以鞋款的色彩作為主題延伸是最不會失敗的選擇！

Nike x Off-white Air Jordan 1

引發一陣旋風的 Off-white 和 Nike 聯名系列還不斷在推出新色中，而這款全白色調的 Air Jordan 1 肯定是許多人的購物名單，昆凌選用了俐落又俏皮的格紋連身褲與其搭配，在女孩可愛的樣貌中也增添一些率性！

pic via / @hannah_quinlivan

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